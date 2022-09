UGC NET 2022 Admit Card Out: यूजीसी नेट 2022 के एडमिट कार्ड जारी, जरूर कर लें ये काम नहीं तो...

National Testing Agency, NTA ने दूसरे फेज की परीक्षा के लिए UGC NET 2022 एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए साइकल), फेज II के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. 20 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक, फेज 2 परीक्षा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाएगी.

UGC NET 2022 Admit Card for Phase 2: How to download

एडमिड कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको UGC NET Admit Card 2022 link का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना.

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को उन पर सभी सूचनाओं को क्रॉस-चेक करना होगा. इसमें उनका नाम, जन्म तिथि, विषय का नाम, दिए गए सभी डिटेल्स की वर्तनी, कोविड दिशानिर्देश, परीक्षा हॉल का पता, समय और अन्य डिटेल शामिल हैं. किसी भी विसंगति के मामले में, अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करें. उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के एग्जाम सिटी के आवंटन के लिए अग्रिम सूचना पर्ची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवार ज्यादा संबंधित डिटेल्स यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं.

यूजीसी नेट 2022 में एक नया सब्जेक्ट 'हिंदू स्टडीज' जोड़ा गया है. अब, परीक्षा के तहत कुल 82 विषयों की पेशकश की जा रही है. इस साल जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है. यह 541 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा. जबकि पिछले साल यह परीक्षा 239 स्थानों पर आयोजित की गई थी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर