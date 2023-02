Union Budget 2023: कहां से आया बजट शब्द और कब हो गए थे दस्तावेज लीक? पढ़िए 10 फैक्ट

Union Budget History: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. भारत के सालाना बजट को भारत के केंद्रीय बजट या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे लागू किया जाता है, सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है.

Here are some interesting facts on Union Budget

Derivation of the word Budget: बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Bougette' से हुई है जिसका अर्थ है 'छोटा बैग'.

Introduction of the word Infrastructure: पहले 30 साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं था. इसे 1900 के बजट में पेश किया गया था.

First Union Budget of Colonial India: इसे 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के लिए पेश किया गया था. यह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था.

First Union Budget of Independent India: पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. इसे पहले वित्त मंत्री आर.के. शनुखम चेट्टी. हालांकि, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी और कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया था. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बजट का लगभग 46 फीसदी या 92.74 करोड़ रुपये रक्षा सेवा विभाग के लिए आवंटित किए गए थे.

Printing of Budget: 1950 में बजट लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने बजट की छपाई को राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित कर दिया था. 1980 में इसे नॉर्थ ब्लॉक के एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया.

Introduction of Hindi: 1955-56 से बजट दस्तावेज़ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित किए जाते हैं. इससे पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही छपता था.

First Prime Minister to present the Union Budget: पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वित्त वर्ष 1958-1959 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले पीएम थे. केंद्रीय बजट आमतौर पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. जवाहरलाल नेहरू के अलावा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने संबंधित प्रशासन के दौरान बजट पेश किया था.

First Woman to present the Union Budget: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वित्त वर्ष 1970-71 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं.

Maximum Union Budgets by a Minister: पूर्व वित्त मंत्री मोराजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया, इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (9), पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी (8), पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा (8) और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह (6) का स्थान रहा है.

Black Budget: वित्त वर्ष 1973-74 के लिए, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा बजट पेश किया गया था और 550 करोड़ रुपये के उच्च बजट घाटे के कारण इसे 'ब्लैक बजट' कहा जाता है - उस समय तक अधिकतम.

