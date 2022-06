UP Bed Admit Card 2022: इस लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे यूपी बीएड के एडमिट कार्ड, साथ लेकर जाना होगा ये डॉक्यूमेंट

UP Bed Admit Card 2022 Release Date: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपीजेईई 2022 महात्‍मा ज्‍योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली द्वारा (UP B.Ed JEE) ऑफलाइन आयोजित होने जा रही है. यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 06 जुलाई 2022 को राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 25 जून 2022 को जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड पर कैंडिडेट्स यूपी बी.एड जेईई प्रवेश परीक्षा की तारीख 2022 भी चेक कर लें.

6 जुलाई को एग्जाम होने के बाद कैंडिडेट्स का रिजल्ट 5 अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है. यूपी बीएड एंट्रेस एग्जाम में 2 पेपर होंगे. दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. दोनों पेपर में 100-100 सवाल पूछे जाएंगे हर सवाल 2 नंबर का होगा. मतलब पेपर कुल 400 नंबर का होगा. पेपर 1 में सामान्‍य ज्ञान और भाषा के 50-50 सवाल होंगे. इसकी अवधि 3 घंटे की होगी. पेपर 2 में एप्टीट्यूड टेस्‍ट और विषय योग्‍यता के 50-50 सवाल होंगे और यह भी 3 घंटे का पेपर होगा. इस बार भी एग्‍जाम में 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी.

How to download UP BED Admit Card 2022

UP BED Admit Card 2022 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://mjpru.ac.in/ पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘UP BED Admit Card 2022’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गईं अपनी डिटेल्स भरकर सबमिट कर देना है.

सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट्स को इनमें से एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा

आधार कार्ड (Aadhar card)

पैन कार्ड (PAN Card)

राशन कार्ड (Ration Card)

वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

बैंक पासबुक (Bank Passbook)

पासपोर्ट (Passport)

बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate)

