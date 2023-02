UP Board 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड आज! ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. हालांकि, एडमिट कार्ड जारी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एक बार यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के लिए हॉल टिकट जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिल जाएगी. इस बीच, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर नजर बनाए रखें.

UPMSP UP Board Admit Card 2023

ऐसी उम्मीद है कि यूपी बोर्ड आज 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देगा. चूंकि यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू होने में 6 दिन का ही समय बचा है. इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जल्दी जारी कर दिया जाएगा. संबंधित स्कूल अपने स्टूडेंटस के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. स्टूडेंट्स को उनके एडमिट कार्ड उनके संबंधित स्कूलों में उपलब्ध कराए जाएंगे.

UPMSP UP Board 2023: How to download the Admit Card?

एक बार एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद, यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 10 या 12 के एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

अब अपने स्कूल के लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें.

एडमिट कार्ड एक्सेस करने के बाद उन्हें डाउनलोड करें.

UP Board Exam 2023: Dates

यूपी बोर्ड द्वारा जारी डेट शीट के मुताबिक, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी, 2023 से शुरू होकर 3 मार्च, 2023 तक चलेंगी. वहीं 16 फरवरी, 2023 से 4 मार्च, 2023 तक, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी. 12वीं क्लास के एग्जाम 14 वर्किंग डेज में होंगे और 4 मार्च को खत्म होंगे. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पहली बार आंसर सीट सिलकर मिलेंगी. इसका उद्देश्य कॉपी माफिया को मेधावी स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिका बदलने से रोकना है क्योंकि पिछले साल स्टेपल हटाकर कॉपियां बदलने की शिकायतें मिली थीं.

