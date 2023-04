UP Board 10th 12th Result: कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट? अधिकारी ने इस तारीख पर दिया ये जवाब

UP Board Result 2023 Kab Aayega: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स बेसब्री से अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए अभी तक बोर्ड की तरफ से कुछ खबर नहीं आई है. हालांकि कॉपी चेक करने का काम खत्म हो गया है. इसके बाद बस अब रिजल्ट की ही बारी है. रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड स्टूडेंट्स को जानकारी देगा कि उनका रिजल्ट कब जारी किया जाने वाला है.

एक बार रिजल्ट की तारीख फाइनल होने के बाद साफ हो जाएगा कि स्टूडेंट्स कब से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाना होगा. वहीं से अपना रोल नंबर या दूसरी डिटेल्स डालकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है.

UP Board Result 2023: Beware Of Fake Notice

यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट 5 अप्रैल को जारी नहीं किए जाएंगे, शनिवार को एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है. कथित तौर पर, यूपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा के बारे में एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

UP Board Result 2023: When Will Release?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UPMSP द्वारा इस महीने के आखिर में कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, बोर्ड ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर किसी निश्चित तारीख और समय की घोषणा नहीं की है.

UP Board 2023 Result: Here's How To Check

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर UP Board result 2023 class 10 or 12 के लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा, यहां उम्मीदवारों को कैप्चा कोड के बाद रोल नंबर दर्ज करना होगा.

डिटेल्स भरकर सबमिट कर देना है. सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे