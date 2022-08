UP Board Exam: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, बोर्ड ने बढ़ाई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि

UP Board Extended Date for 10th and 12th Class Registration: यूपी बोर्ड (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए स्टूडेंट्स (Students) और स्कूलों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल्स की ओर से लगातार मिल रहे अनुरोध पर ध्यान देते हुए 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी है. यूपी बोर्ड के इस फैसले से लाखों स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और वे बिना फाइन दिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे. स्कूलों ने भी बोर्ड के इस फैसला का स्वागत किया है.

ये हुआ है बदलाव

बता दें कि बोर्ड ने पहले स्टूडेंट्स को 10 अगस्त 2022 तक फॉर्म भरने का मौका दिया था. इसके बाद 100 रुपये लेट फाइन के साथ चालान के जरिये 16 अगस्त 2022 तक फॉर्म जमा करने का मौका था. यानी 16 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं स्वीकार किए जाते, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 25 अगस्त 2022 कर दी गई है.

स्कूलों को 30 सितंबर तक फॉर्म फाइनल करके देना होगा

नए शेड्यूल के मुताबिक, विलम्ब शुल्क और स्टूडेंट्स के एजुकेशन डिटेल्स की सूचना वेबसाइट पर अब 30 अगस्त तक अपलोड की जाएंगी. पहले इसके लिए 20 अगस्त का समय तय किया गया था. वेबसाइट पर अपलोड स्टूडेंट्स की चेकलिस्ट प्राप्त कर प्रिंसिपल्स 31 अगस्त 2022 से 7 सितंबर 2022 तक उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय व फोटो आदि) को सही से चेक करेंगे. अगर उन्हें कोई गलती दिखती है और उसे सही कारना है तो प्रिंसिपल्स 8 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक उन फॉर्मों में करेक्शन करा सकेंगे. संशोधन के बाद प्रिंसिपल्स छात्र-छात्राओं की फोटोयुक्त नामावली व कोषपत्र की कॉपी बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा करेंगे.

