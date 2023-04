UPMSP Class 10th result 2023: क्या लड़कियां लगातार छठे साल लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती रहेंगी?

UP Board 10th Result 2023 Soon: पिछले पांच साल में लड़कियों ने हर साल बेहतर प्रदर्शन करते हुए UP Board Class 10 exams में आगे का स्थान हासिल करना जारी रखा है. इस महीने के आखिर तक यूपी बोर्ड कक्षा 10 के रिजल्ट आने की उम्मीद के साथ, सभी की निगाहें लड़कियों के पासिंग पर्सेंटेज पर होंगी और क्या वे लगातार छठे साल लड़कों को पछाड़ना जारी रखेंगी.

साल 2022 में

2022 में लड़कों का पासिंग प्रतिशत 85.25 प्रतिशत था, जबकि 91.69 प्रतिशत लड़कियों को मैट्रिक परीक्षा पास की थी. 2022 में लड़कों का पासिंग प्रतिशत 85.25 प्रतिशत था, जबकि 91.69 प्रतिशत लड़कियों को मैट्रिक परीक्षा पास की थी. साल 2021 में

2021 में यूपी बोर्ड ने कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की और स्टूडेंट्स को वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर पास किया गया. इसके बावजूद महामारी वाले साल में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली. लड़कों और लड़कियों का पासिंग प्रतिशत क्रमशः 99.52 प्रतिशत और 99.55 प्रतिशत रहा. साल 2020 में

2020 में कुल 12,81,842 लड़कियों ने हाई स्कूल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 11,18,914 पास हुईं और उनका पासिंग प्रतिशत 87.29 फीसदी रहा. इसी तरह 14,90,814 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें से 11,90,888 पास हुए. उनका कुल पासिंग प्रतिशत 79.88 फीसदी रहा जो लड़कियों के पासिंग प्रतिशत से कम था. साल 2019 में

इस बीच 2019 में पास प्रतिशत में 5.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ फीमेल स्टूडेंट्स ने 83.98 फीसदी पास प्रतिशत हासिल किया और मेल कैंडिडेट्स ने 76.66 फीसदी पास प्रतिशत दर्ज किया. साल 2018 में

साल 2018 में पांच साल में सबसे कम पासिंग प्रतिशत देखा गया, जिसमें 78.81 फीसदी लड़कियों ने परीक्षा पास की, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 72.27 फीसदी रहा. पांच साल के एनालिसिस से पता चलता है कि लड़कियों ने न केवल इन पांस में लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है बल्कि हर साल अपने पासिंग प्रतिशत में भी सुधार किया है. पिछले साल का रिजल्ट टाइम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद (UPMSP) जल्द ही उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए कक्षा 10 के परिणाम जारी करेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. पिछले साल 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से 9 अप्रैल 2022 तक हुई थी. उसके बाद 18 जून को दोपहर 2 बजे रिजल्ट घोषित किया गया. 2022 में रिजल्ट साल भर पहले की तुलना में समय पर आया.