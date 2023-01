UP Board Date Sheet 2023: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट, ये रहा चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UPMSM Exam Date Sheet 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जल्द ही जारी करेगा. UPMSP कक्षा 10, 12 की डेटशीट को UPMSP की आधिकारिक साइट upmsp.edu.in पर जारी होने पर चेक और डाउनलोड किया जा सकता है. बोर्ड ने 6 जनवरी, 2023 को कक्षा 10वीं और 12वीं प्री-बोर्ड परीक्षा तारीख और इंटरमीडिएट प्रक्टिकल परीक्षा की तारीख जारी की हैं. कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं प्री-बोर्ड थ्योरी परीक्षाएं 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी. इंटरमीडिएट प्रक्टिकल एग्जाम 21 जनवरी से 28 जनवरी, 2023 और 29 जनवरी से 5 फरवरी, 2023 तक दो फेज में आयोजित की जाएंगी.

इस साल राज्य में कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग 58 लाख स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. कुल 58,67,329 स्टूडेंट्स में से 10वीं कक्षा के 31,16,458 स्टूडेंट और 12वीं क्लास के 27,50,871 स्टूडेंट यूपी बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्टर हैं.

UP Board datasheet: Know how to download

डेटशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in. पर जाएं.

अब updates and downloads सेक्शन में जाएं.

अब यहां आपको Class 10 or Class 12 date sheet का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आप यहां से डेटशीट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

हाई स्कूल लेवल, मोरल, योग, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन (सब्जेक्ट कोड-944) एवं इंटरमीडिएट मोरल, योग, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन (सब्जेक्ट कोड- 173) के प्रोजेक्ट बेस एग्जामिनेशन (आंतरिक मूल्यांकन) के नंबर और ग्रेड होंगे. यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर स्कूलों के प्राचार्य के माध्यम से 25 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है. इस काम के लिए वेबसाइट 10 जनवरी 2023 से काम करना शुरू कर देगी.

इस साल, यूपीएमएसपी बोर्ड परीक्षा की आंसर सीट पर बारकोड होंगे. यह UPMSP द्वारा धोखाधड़ी और अन्य अनुचित साधन प्रथाओं को रोकने के प्रयास में पेश किया गया है.

