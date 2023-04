UP Board 10th Class Result: यूपी बोर्ड हाईस्कूल में सीतापुर की प्रियांशी ने किया टॉप, जानें कितने आए नंबर

UP Board 10th Toppers List: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. इस साल 89.78 फीसदी स्टूडेंट्स 10वीं में पास हुए हैं. यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों का एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन जारी है. लड़कियों का पास प्रतिशत 93.34 फीसदी रहा जबकि लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज 86.64 फीसदी रहा है. यूपी बोर्ड 10वी का SMS के जरिए रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को एक मैसेज करना होगा. अगर 10वीं क्लास का रिजल्ट चेक करना है तो अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UP10 टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना रोल नंबर टाइप करना है. अब इस मैसेज को 56263 पर भेज देना है. मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से आ जाएगा.

Meet the top three rankers of UP high school 2023

रैंक 1 : सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सीतापुर की प्रियांशी सोनी, स्कोर : 590/600

रैंक 2: कुशाग्र पांडे, आर्य भट वीएम एचएस मंगलपुर, कानपुर देहात. स्कोर 587/600

रैंक 3: मिश्कात नूर, कैनोसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, अयोध्या. स्कोर: 587/600

How to check UP board 10th Result

स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने पास रोल नंबर, अपने साथ रखना होगा. रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा.

UP Board Result चेक करने की क्या है पूरी प्रक्रिया

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

इसके बाद Results 2023 पर क्लिक करें.

इसके बाद 10वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

जरूरी जानकारी दर्ज करें.

रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

