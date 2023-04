UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं पहले पास!

Uttar Pradesh Madhyamik Parishad: उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद (UPMSP) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करेगा. एग्जाम 16 फरवरी से 4 मार्च, 2023 के बीच हुए थे. उम्मीद है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे. UPMSP द्वारा 27 अप्रैल को या उससे पहले, और छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपने स्कोर देख सकते हैं.

2023 में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को पास करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत नंबर जरूरी हैं. जो स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होती है.

इस साल की उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 31 मार्च को खत्म हो गई थी और अब स्टडेंट्स के नंबरों की गणना की जा रही है. 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए, UPMSP ने 1,43,933 परीक्षकों को लगाया था. कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या क्रमशः 1.86 करोड़ और 1.33 करोड़ थी.

इन सालों में, कक्षा 10 और कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं का पास प्रतिशत लगातार 85 प्रतिशत से ज्यादा रहा है. पिछले साल के यूपी बोर्ड कक्षा 10 के परिणामों में कुल पास प्रतिशत 88.18 फीसदी था. 2022 में, लड़कों के पास प्रतिशत 85.25 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों ने 91.6 प्रतिशत के पास प्रतिशत के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया. यूपी के सभी जिलों में गौतमबुद्धनगर का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा था, उसके बाद इटावा और अमेठी का स्थान था.

UP Board Class 12 and Class 10 pass percentage from 2022 to 2019

पिछले कुछ सालों में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के परिणामों का पास प्रतिशत इस प्रकार रहा है: 2019 में 80.07%, 2020 में 83%, 2021 में 99.53% और 2022 में 88.18%.

पिछले कुछ सालों में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के परिणामों का पास प्रतिशत इस प्रकार रहा है: 2018 में 72.43%, 2019 में 80.07%, 2020 में 83.31%, 2021 में 97.88% और 2022 में 85.33%.

2022 में, 22,37,578 स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, जिसमें से 19,90,249 पास हुए, जिसके परिणामस्वरूप पास प्रतिशत 85.33 फीसदी रहा. हालांकि यह प्रतिशत 2021 में 97.88 प्रतिशत पास दर से कम था, लेकिन यह कोरोना से पहले के सालों की तुलना में ज्यादा है. लड़कियों का पास प्रतिशत 81.21 फीसदी लड़कों की तुलना में 90.15 फीसदी था. 2021 में यूपी इंटरमीडिएट की परीक्षा में लड़कों का पास रेट 97.47 फीसदी रहा था, जबकि लड़कियों का पास रेट 98.4 फीसदी रहा था.

