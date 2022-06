UPPCL Recruitment: यूपी में बिजली विभाग में इन पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का लिंक और डिटेल

UPPCL JE Electrical Final Result 2022: Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर (JE) ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए हुए एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने UPPCL JE का एग्जाम दिया था वह अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर चेक कर सकते हैं. यहां हमने जेई के फाइनल रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है.

UPPCL JE Electrical Cut-Off Marks 2022

कैंडिडेट्स को हमने यहां कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्कस की जानकारी भी दी है. UR कैटेगरी 151.517 नंबर, EWS कैटेगरी 143.618 नंबर, OBC NCLकैटेगरी 149.799 नंबर, SC कैटेगरी 129.854 नंबर, ST कैटेगरी 121.592 नंबर,

EXSM कैटेगरी 74.993 नंबर, DFF कैटेगरी 77.587 नंबर और PH कैटेगरी के लिए 117.296 नंबर है.

How to Download UPPCL JE Electrical Result 2022?

कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको ‘Vacany/Result' सेक्शन में जाएं.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR THE POST OF "JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL" AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL’ का लिंक मिलेगा, इस लिंक के सामने आ रहे ‘View/Download’ पर क्लिक करें.

अब आप UPPCL का फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यहां आपके सामने एक लिस्ट आएगी. इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है.

आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के आधार पर बनाया गया है. UPPCL JE एग्जाम 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए 09 जून 2022 के लिए बुलाया गया था.

UPPCL ने UPPCL और उसके DISCOMS, TRANSCO में E & M कैडर के तहत जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) के 173 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. यूपीपीसीएल जेई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यूपीपीसीएल की वेबसाइट यानी upenergy.in पर 12 नवंबर 2021 से 02 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध था.

