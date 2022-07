Book For UPSC: यूपीएससी की कर रहे हैं तैयारी तो इन किताबों को पढ़ने से न चूकें, मिनटों में हल होंगे सवाल!

UPSC IAS IPS Preparation: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यानी जब यूपीएससी (IAS, IPS, IFS) का सवाल आता है तो उसकी तैयारी के लिए मेटेरियल भी बहुत सिलेक्टिल लेना होगा. तो हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं. आज हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की ऐसी किताबों के बारे में बता रहे है जोकि आपकी तैयारी में मदद कर सकती है. परीक्षा को पास करना है तो पढ़ाई भी ऐसी ही करनी होगी. तो हम आपको किताबों की पूरी लिस्ट और उनमें क्या है इसकी जानकारी दे देते हैं.

‘Facets of Indian Culture’ by Spectrum (Culture)

भारत की विविध संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन करना बोझिल हो सकता है. यह यूपीएससी बुक देश के बारे में कला रूपों, वास्तुकला, साहित्यिक और बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों और मिथकों के लिए एक पूरी गाइड है. इसमें प्रक्टिस के लिए अलग अलग हल और अनसॉल्वड क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं. इसे फील्ड के विशेषज्ञों द्वारा एडिट किया जाता है.

Important Judgements that Transformed India by Alex Andrews George (Polity)

इस बुक में समाज के साथ-साथ देश की पूरी न्यायपालिका पर प्रभाव डालने वाले सबसे जरूरी अदालती मामलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इन विशिष्ट फैसलों ने संविधान में भी कई बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया. इन निर्णयों को संकलित करने वाले लेखक एक संरक्षक और सिविल सेवा परीक्षा प्रशिक्षक हैं.

Mastering Modern World History by Norman Lowe (History)

पुस्तक आधुनिक दुनिया में हुई प्रमुख घटनाओं और उनके फाइनल रिजल्ट चेक करती है. उपयोग की जाने वाली भाषा आसान पढ़ने के लिए बनाती है. उम्मीदवारों द्वारा संदर्भित पुस्तक होने के अलावा यह इतिहास के प्रति उत्साही लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. लेखक एक इतिहासकार और शिक्षक हैं जिन्हें इस क्षेत्र में तीन दशकों से ज्यादा का अनुभव है.

A Brief History of Modern India by Rajiv Ahir (History)

राजीव स्पेक्ट्रम द्वारा प्रकाशित, पुस्तक देश में पुर्तगालियों के आने और संबंधित घटनाओं में गोता लगाती है. यह उस पॉइंट तक जाती है जहां यूरोपीय भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण शक्ति स्थापित करते हैं. शक्तिशाली सम्राटों और उनके सुस्थापित राज्यों का पतन भी प्रजा के रूप में आता है.

India’s Ancient Past by RS Sharma (History)

यह एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्टबुक है जिसे बाद में भारत के प्राचीन अतीत नामक एक काम के रूप में प्रकाशित किया गया था. हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्तों के उदय के लिए नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल ​​​​के माध्यम से ट्रेवल करती है. साम्राज्यों का उत्थान और पतन, वर्ण व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, वाणिज्य और व्यापार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें शामिल हैं. लेखक एक इतिहासकार थे जो प्राचीन युग में विशिष्ट थे.

Ethics, Integrity and Aptitude for Civil Services Main Examination by Subba Rao and P.N. Roy Chowdhury (Ethics)

यह इन विषयों को कवर करने के लिए उपलब्ध अक्सर अपडेट और सबसे व्यापक पुस्तकों में से एक है. यह हल किए गए क्वेश्चन पेपर, लेखन तकनीकों, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अभ्यासों के साथ आता है. जी सुब्बा राव और पी एन रॉय चौधरी द्वारा सह-लेखक, यह यूपीएससी या इसी तरह की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेस्ट-सेलर है.

Challenges to Internal Security of India – Ashok Kumar and Vipul Anekant (General Studies)

मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों और अन्य समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई है. नए चौथे एडिशन में जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति, नया सोशल मीडिया कोड, भारत में इंटरनेट प्रतिबंध और COVID-19 के प्रभाव शामिल हैं.

Certificate of Physical & Human Geography by GC Leong (Geography)

भौतिक भूगोल के प्रमुख तत्वों, विश्व जलवायु और वनस्पति क्षेत्रों के साथ-साथ मानव भूगोल के साथ उनके संबंधों पर इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है. इसमें कई स्थानीय उदाहरण हैं जो समझ को बहुत आसान और तेज़ बनाते हैं. पुस्तक सवालों और एक्सारसाइज के साथ आती है जो उम्मीदवारों को उनकी संबंधित परीक्षा के लिए तैयार करते हैं.

Economic Development & Policy in India – Jain & Ohri (Economy)

यह पुस्तक बैचलर ऑफ आर्ट्स/कॉमर्स ग्रेजुएट्स के सिलेबस का हिस्सा है. यह स्वतंत्रता के बाद देश में तैयार की गई प्रमुख आर्थिक नीतियों का एक मूल विचार देता है. यह UPSC समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है. टी आर जैन और वी के ओहरी दोनों अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से कई किताबें लिखी हैं जो सीबीएसई और यूजीसी सिलेबस का हिस्सा हैं.

