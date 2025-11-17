Advertisement
trendingNow13007375
Hindi Newsकरियर

UPSC Interview Question: दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज?

UPSC Interview Question: दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज? आइए आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Question: दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज?

UPSC Interview Question:  यूपीएससी परीक्षा पास करना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है रोजाना पढ़ना पड़ता है. इस कठिन परीक्षा को पास के लिए आपको दुनियाभर के चीजों की जानकारी और जीके सवाल का जवाब अच्छे से पता होने चाहिए. यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू की तैयारियां अगर आप कर रहे हैं और इसमें पास होना चाहते हैं तो आपको रोजाना समय निकालकर जीके सवाल को खोजना चाहिए, अपनी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ नई-नई चीजों को सोचना चाहिए. इसको पास के लिए आपको रोजाना अपना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में निकालना चाहिए. आजकल आपको पढ़ने के लिए कई सारी नई-नई किताबे भी आ गई हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से इस परीक्षा को पास करने की तैयार कर सकते हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या यूपीएससी परीक्षा  आपको उसके दौरान कई सवाल पूछे जाते हैं, जिसको कई लोग जानते होते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं. आज आपके लिए कई सारे ऐसे सवालों को लेकर आएं हैं, तो परीक्षा में आपकी मदद करेगा, आइए आप भी देख लीजिए.
 

सवाल 1 - ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?
जवाब 1 -  मधुमक्खी जहर पीकर भी नहीं मरती है.
 

सवाल 2-  ऐसा कौन सा काम है जिसे लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं?
जवाब 2- अंगदान को लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं.
 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3- इंसान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
जवाब 3- इंसान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान होती है.
 

सवाल 4-  ऐसा कौन सा जानवर है, जो सारा काम अपना नाक ये करता है?
जवाब 4- हाथी एक ऐसा जानवर है, जो सारा काम अपने नाक से करता है. 
 

सवाल 5- ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जीभ का रंग काला होता है?
जवाब 5 जिराफ के साथ-साथ कई ऐसे जानवर है, जिसकी जीभ का रंग काला होता है. 
 

सवाल 6- दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज? 
जवाब 6  नॉर्वे

 

इसे भी पढ़ें:  Reasoning: दिमाग का टेस्ट कीजिए: इन 10 ट्रिकी रीजनिंग सवालों का सही जवाब दीजिए

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questionupsc interview questions and answers

Trending news

यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है