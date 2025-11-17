UPSC Interview Question: दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज?

UPSC Interview Question: यूपीएससी परीक्षा पास करना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है रोजाना पढ़ना पड़ता है. इस कठिन परीक्षा को पास के लिए आपको दुनियाभर के चीजों की जानकारी और जीके सवाल का जवाब अच्छे से पता होने चाहिए. यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू की तैयारियां अगर आप कर रहे हैं और इसमें पास होना चाहते हैं तो आपको रोजाना समय निकालकर जीके सवाल को खोजना चाहिए, अपनी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ नई-नई चीजों को सोचना चाहिए. इसको पास के लिए आपको रोजाना अपना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में निकालना चाहिए. आजकल आपको पढ़ने के लिए कई सारी नई-नई किताबे भी आ गई हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से इस परीक्षा को पास करने की तैयार कर सकते हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या यूपीएससी परीक्षा आपको उसके दौरान कई सवाल पूछे जाते हैं, जिसको कई लोग जानते होते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं. आज आपके लिए कई सारे ऐसे सवालों को लेकर आएं हैं, तो परीक्षा में आपकी मदद करेगा, आइए आप भी देख लीजिए.



सवाल 1 - ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?

जवाब 1 - मधुमक्खी जहर पीकर भी नहीं मरती है.



सवाल 2- ऐसा कौन सा काम है जिसे लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं?

जवाब 2- अंगदान को लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं.



सवाल 3- इंसान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?

जवाब 3- इंसान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान होती है.



सवाल 4- ऐसा कौन सा जानवर है, जो सारा काम अपना नाक ये करता है?

जवाब 4- हाथी एक ऐसा जानवर है, जो सारा काम अपने नाक से करता है.



सवाल 5- ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जीभ का रंग काला होता है?

जवाब 5 जिराफ के साथ-साथ कई ऐसे जानवर है, जिसकी जीभ का रंग काला होता है.



सवाल 6- दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां रात के 12 बजे निकलता है सूरज?

जवाब 6 नॉर्वे

