Hindi Newsकरियर

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं शेर से पहले जंगल का राजा कौन था?

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? आज आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:39 PM IST
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं शेर से पहले जंगल का राजा कौन था?

UPSC Interview Questions: यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, जिसको पास करना काफी ज्यादा कठिन होता है. आपको इसको पास करने के लिए सालभर मेहनत नहीं पड़ती है कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका सफलता नहीं मिलती है. इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए आपकी जनरल नॉलेज काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए. आजकल सोशल मीडिया पर भी कई सारे क्विज का ट्रेंड चल गया है, जो परीक्षा में पास होने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं. यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए. आपको रोजाना थोड़ा सा समय निकालकर जनरल नॉलेज के सवालों को खोजकर उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए. यूपीएससी में कई सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जो आसान भी होते हैं लेकिन आपकी कम नॉलेज की वजह से आप रह जाते हैं. हम आपके लिए रोजाना ऐसी सवालों को लेकर आते हैं, जो यूपीएससी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं, आइए आज भी आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए.
 

सवाल 1- ऐसा कौन सा जीव है जो ब्लेड की धार पर भी चल सकता है?
जवाब- घोंघा एक ऐसा जीव है, जो ब्लेड की धार पर भी चल सकता है.
 

सवाल 2- ऐसा कौन सा जीव है जिसके 2 दिल और 9 दिमाग होता है?
जवाब- ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके 2 दिल और 9 दिमाग होता है.
 

सवाल 3- क्या आप जानते हैं शेर से पहले जंगल का राजा कौन था?
जवाब- आपको बता दें शेर से पहले जंगल का राजा हाथी को माना जाता था.
 

सवाल 4-  प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था?
जवाब- आपको बता दें प्रथम विश्व युद्ध 1911 में लड़ा गया था. 
 

सवाल 5-   ऐसी क्या चीज है, जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है?
जवाब- अंडा एक ऐसी चीज है, जिसको तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है?
 

इसे भी पढ़ें:  ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है? 
 

 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

