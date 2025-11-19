UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है?

UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं होता है कई बार सालभर पढ़ने के बाद भी आप किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं. जनरल नॉलेज की सही पकड़ होनी बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. आजकल जनरल नॉलेज क्विज का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो आपको परीक्षा में पास होने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं. आज आपके लिए भी हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आएं है, जो यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके दिमाग का विकास होगा और आप कुछ ना कुछ नया सोच भी पाएंगे, आइए आपको कुछ जनरल नॉलेज के सवाल बताते हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपकी काफी ज्यादा मदद भी कर सकते हैं.



सवाल 1. दुनिया का सबसे गर्म फल कौन सा है?

जवाब- दुनिया का सबसे गर्म फल अंजीर को कहा जाता है.



सवाल 2. किस जानवर को कहा जाता है धरती का सबसे लंबा जानवर?

जवाब- आपको बता दें धरती का सबसे लंबा जानवर जिराफ को कहा जाता है.



सवाल 3. ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है?

जवाब- सूरज एक ऐसी चीज है, जिसको डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है.



सवाल 4. ऐसा क्या है जो समुद्र में होता है और आपके घर में भी रहता है?

जवाब- ऐसी चीज का नमक है, जो समुद्र में होता है और आपके घर में भी रहता है.



सवाल 5. वो कौन सा जीव है, जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है?

जवाब- इस जीव का नाम तितली है, जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेती है?



Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.