Advertisement
trendingNow13010242
Hindi Newsकरियर

UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है?

UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है? आइए आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है?

UPSC Interview Questions:  यूपीएससी परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं होता है कई बार सालभर पढ़ने के बाद भी आप किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं. जनरल नॉलेज की सही पकड़ होनी बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. आजकल जनरल नॉलेज क्विज का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो आपको परीक्षा में पास होने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं. आज आपके लिए भी हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आएं है, जो यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके दिमाग का विकास होगा और आप कुछ ना कुछ नया सोच भी पाएंगे, आइए आपको कुछ जनरल नॉलेज के सवाल बताते हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपकी काफी ज्यादा मदद भी कर सकते हैं.
 

सवाल 1. दुनिया का सबसे गर्म फल कौन सा है?
जवाब- दुनिया का सबसे गर्म फल अंजीर को कहा जाता है.
 

सवाल 2. किस जानवर को कहा जाता है धरती का सबसे लंबा जानवर? 
जवाब- आपको बता दें धरती का सबसे लंबा जानवर जिराफ को कहा जाता है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3.  ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है? 
जवाब- सूरज एक ऐसी चीज है, जिसको डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता है.
 

सवाल 4.  ऐसा क्या है जो समुद्र में होता है और आपके घर में भी रहता है?
जवाब-  ऐसी चीज का नमक है, जो समुद्र में होता है और आपके घर में भी रहता है.
 

सवाल 5. वो कौन सा जीव है, जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है?
जवाब-  इस जीव का नाम तितली है, जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेती है?
 

 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

 

 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questionsupsc interview questions and answers

Trending news

गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी