UPSC Interview Questions: ऐसा कौन का पक्षी है जो जमीन पर नहीं रखता है पंजा?

UPSC Interview Questions: आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनरल नॉलेज को आना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. यूपीएससी परीक्षा में पास होना हर कोई चाहता है लेकिन इस परीक्षा में पास होना उतना भी आसान नहीं होता है इसके लिए आपको एक-एक चीजों के बारे में सटीकता से पता होना चाहिए. आपको रोजाना समय निकालकर जनरल नॉलेज को जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपके खुद की नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. अधिकतर कई ऐसे सवाल होते हैं, जिसका जवाब आपको पढ़ने के बाद भी नहीं पता होता है और जिसकी वजह से आपको निराश होना पड़ता है. आपको रोजाना समय निकालकर कई सारी नई-नई चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे आप परीक्षा में पास होकर निकलें. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज कुछ सवालों के जवाब लेकर आएं हैं, जिसकी मदद से आप परीक्षा में पास हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



सवाल 1- शेर से पहले जंगल का राजा कौन था?

जवाब- आपको बता दें शेर से पहले जंगल का राजा हाथी था.



सवाल 2- सब्जियों की राजा किसे कहा जाता है?

जवाब- सब्जियों का राजा आलू को माना जाता है.



सवाल 3- ऐसा कौन का पक्षी है जो जमीन पर नहीं रखता है पंजा?

जवाब- हरियल पक्षी ऐसा पक्षी है, जो जमीन पर नहीं रखता है पंजा.



सवाल 4- ऐसा कौन सा पंछी है जो उड़ते-उड़ते सोता है?

जवाब- फ्रिगेटबर्ड और कॉमन स्विफ्ट पक्षी जो उड़ते-उड़ते सोता हैं.



सवाल 5- कौन सा जानवर है जिसका खून सफेद रंग का होता है?

जवाब- तिलचट्टों का खून सफेद रंग का होता है.

सवाल 6 - सिर कट जाने के बाद भी कौन सा जिंदा रह सकता है?

जवाब- आपको बता दें कॉकरोच का सिर कट जाने के बाद भी जिंद रह सकता है.



