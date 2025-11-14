Advertisement
UPSC Interview Questions:ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है?

UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू  में पूछा गया ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है? इस सवाल का जवाब बताते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:17 PM IST
UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू पास करना काफी ज्यादा कठिन होता है इसलिए आपको रोजाना तैयारी करते रहनी चाहिए. इसको पास करने के लिए आपकी जनरल नॉलेज में अच्छी पकड़ होनी काफी ज्यादा जरूरी है. आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है. इसलिए आपको दुनियाभर की चीजों की जानकारी होनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आपको रोजाना कॉपी-पेन लेकर जीके के सवाल का जवाब खोजकर समय से निकालना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग के विकास को तेजी से बढ़ाते हैं. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको रोजाना अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालना चाहिए. आज आपके सामने भी यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू के सवाल लेकर आएं है, जो काफी बार पूछे जा चुके हैं. ये सवाल आपके यूपीएससी परीक्षा इंटरव्यू को पास करने में आपकी मदद कर सकते हैं, आइए आपको कुछ सवाल के जवाब बताते हैं.
 

सवाल-1 ऐसा कौन सा जीव है जो 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? 
जवाब- 6 दिनों तक अपनी सांस को बिच्छू जीव रोककर रख सकता है.
 

सवाल-2.  Calculator को हिंदी में क्या कहते हैं?
जवाब-  Calculator को हिंदी में गणक या परिकलक भी कहा जाता है.
 

सवाल-3 एक ऐसा नाम बताइए जिसमें फल, फूल और मिठाई का नाम आता है?
जवाब- वो  गुलाब जामुन है जिसमें फल, फूल और मिठाई का नाम आता है?
 

सवाल-4 ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है?
जवाब- आपको बता दें ऐसे जीव का नाम मेंढक है.
 

सवाल-5 ऐसा कौन सा जानवर है, जो अपनी नाक से पानी पीता है?
जवाब- ऐसा जनवार हाथी है, जो अपनी नाक से पानी पीता है?
 

सवाल-6 वो जीव जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता? 
जवाब- चींटी एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता? 
 

UPSC Interview Questionsupsc interview questions and answers

