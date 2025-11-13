UPSC Interview Questions: वह कौन सी चीज है, जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 घंटे पूरे होने पर चली जाती है?

UPSC Interview Questions: आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना जरूरी होता है और ये सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है. कड़ी मेहनत के साथ-साथ आपका जनरल नॉलेज भी काफी मजबूत होना चाहिए और इसके लिए आपको रोजाना जीके सवाल और जवाब को हल करना चाहिए. सामान्य ज्ञान से आपको रोजाना अपडेट रहना चाहिए और आपको ऐसा नियम बनाना चाहिए, कि 10 कठिन जीके के सवालों को आपको हल करना ही है. आज आपकी जीके को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कुछ जीके के सवाल लेकर आएं हैं, जो यूपीएससी इंटरव्यू में आपकी मदद करेगा. अगर आप भी आज से अपनी जीके को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कठिन सवालों को निकालकर उसके जवाब को खोजने की कोशिश करनी है.

सवाल 1: 1 साल में कितना मिनट होते हैं?

जवाब: 1 साल में कुछ 525600 मिनट होते हैं.



सवाल 2: ऐसा कौन है, जो दूध और अंडा दोनों देता है?

जवाब: दूध और अंडा दोनों की दुकानदार देता है.



सवाल 3: ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है?

जवाब: अंडा एक ऐसी चीज है जो गर्म करने पर जमने लग जाती है.



सवाल 4: वह कौन सी चीज है, जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 घंटे पूरे होने पर चली जाती है?

जवाब: इस सवाल का जवाब है तारीख



सवाल 5: 1 लीटर पानी में कितनी बूंद होती हैं?

जवाब: आपको बता दें एक लीटर पानी में लगभग 20 हजार बूंद होती हैं.



सवाल 6: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है.



सवाल 7: ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज बाहर होता है?

जवाब: स्ट्रॉबेरी फल का बीज बाहर होता है?



