UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025 जारी, फटाफट यहां से करें Download, जानें एग्जाम की डिटेल्स
Advertisement
trendingNow12908894
Hindi Newsकरियर

UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025 जारी, फटाफट यहां से करें Download, जानें एग्जाम की डिटेल्स

UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025: यूपीएससी ने एनडीए-एनए 2 और सीडीएस 2 परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025 जारी, फटाफट यहां से करें Download, जानें एग्जाम की डिटेल्स

UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) 2 और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (NDA/NA) 2 परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इन प्रतिष्ठित रक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो जल्दी से एडमिट कार्ड़ को डाउनलोड कर लें. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ई-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए UPSC NDA और CDS 2 परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका और परीक्षा से संबंधित डिटेल्स बताते हैं.

यूपीएससी एनडीए, सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करने का तरीका

  1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘ई-एडमिट कार्ड राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा II 2025’ का लिंक दिखेगा.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा.
  4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.
  5. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को एंटर करने के बाद सबमिट का बटन दबा दें.
  6. इसके बाद एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा.
  7. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.
  8. चाहें तो एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

यूपीएससी एनडीए, सीडीएस 2 परीक्षा की तारीख और समय

Add Zee News as a Preferred Source

14 सितंबर 2025 को UPSC NDA-NA 2 और CDS 2 परीक्षा होगी. परीक्षा के शुरू होने से 30 मिनट पहले उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना होगा. इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी.

  • अंग्रेजी पेपर- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
  • सामान्य ज्ञान पेपर- 12:30 बजे से 2:30 बजे तक
  • एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर- शाम 4 बजे से 6 बजे तक

परीक्षा के दौरान क्या ले जाएं और क्या नहीं?

  1. ई-एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर जाएं
  2. आईडी प्रूफ लेकर जाएं
  3. पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं
  4. कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न लेकर जाएं.
  5. स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच लेकर न जाएं
  6. मोबाइल फोन न लेकर जाएं.
  7. कोई महंगी चीज लेकर न जाएं.
  8. किताबें लेकर न जाएं.

दरअसल, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सामानों को ले जाना माना है और उन्हें रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है जिस वजह से अपने कीमती सामानों को घर पर ही छोड़कर पेपर देने के लिए जाएं.

ये भी पढ़ें- NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC NDA NA Admit CardUPSC CDS 2 Admit Card

Trending news

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
;