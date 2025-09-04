UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025 जारी, फटाफट यहां से करें Download, जानें एग्जाम की डिटेल्स

UPSC NDA-NA, CDS 2 Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) 2 और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (NDA/NA) 2 परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इन प्रतिष्ठित रक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो जल्दी से एडमिट कार्ड़ को डाउनलोड कर लें. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ई-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए UPSC NDA और CDS 2 परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका और परीक्षा से संबंधित डिटेल्स बताते हैं.

यूपीएससी एनडीए, सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘ई-एडमिट कार्ड राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा II 2025’ का लिंक दिखेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को एंटर करने के बाद सबमिट का बटन दबा दें. इसके बाद एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. चाहें तो एनडीए/सीडीएस एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

यूपीएससी एनडीए, सीडीएस 2 परीक्षा की तारीख और समय

14 सितंबर 2025 को UPSC NDA-NA 2 और CDS 2 परीक्षा होगी. परीक्षा के शुरू होने से 30 मिनट पहले उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना होगा. इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी.

अंग्रेजी पेपर- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक

सामान्य ज्ञान पेपर- 12:30 बजे से 2:30 बजे तक

एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर- शाम 4 बजे से 6 बजे तक

परीक्षा के दौरान क्या ले जाएं और क्या नहीं?

ई-एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर जाएं आईडी प्रूफ लेकर जाएं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न लेकर जाएं. स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच लेकर न जाएं मोबाइल फोन न लेकर जाएं. कोई महंगी चीज लेकर न जाएं. किताबें लेकर न जाएं.

दरअसल, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सामानों को ले जाना माना है और उन्हें रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है जिस वजह से अपने कीमती सामानों को घर पर ही छोड़कर पेपर देने के लिए जाएं.

