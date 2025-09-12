UPSC Success Story: बचपन का सपना CA बनने के बाद पूरा, छोड़ा IAS का पद; जानें IPS बी शिवाचंद्रन की सफलता की कहानी
UPSC Success Story: बचपन का सपना CA बनने के बाद पूरा, छोड़ा IAS का पद; जानें IPS बी शिवाचंद्रन की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने के बाद भी यूपीएससी परीक्षा दी और फिर आईपीएस बन गए. आइए बी शिवाचंद्रन की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:45 PM IST
UPSC Success Story: बचपन का सपना CA बनने के बाद पूरा, छोड़ा IAS का पद; जानें IPS बी शिवाचंद्रन की सफलता की कहानी

IPS B Sivachandran Success Story: सपने हजार देखते हैं लेकिन पूरा कुछ ही कर पाते हैं... ये बस ऐसे ही नहीं कहा जाता बल्कि कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी कोशिश और मेहनत करता है, ये खुद उनकी सफलता चीख-चीख कर बता देती. सपना क्या होता है और उसे पूरा करने के लिए कहां तक का सफर तय करना पड़ सकता है, इसका एक उदाहरण बी शिवाचंद्रन हो सकते हैं जिन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए CA जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के बाद भी जिंदगी में एक और नई चुनौती का डटकर सामना किया.

CA छोड़ दिया UPSC एग्जाम

सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए बी शिवाचंद्रन ने साल 2024 में सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी परीक्षा दी और उसमें 23वीं रैंक के साथ पास भी हुए. जहां लोग सीए बनने के लिए तरसते हैं या IAS बनने की भीड़ में भागते हैं वहां बी शिवाचंद्रन ने आगे होकर भी पीछे हो गए. सरल भाषा में कहें तो सिर्फ सीए नहीं छोड़ा बल्कि IAS का पद भी उन्होंने छोड़ दिया.

IAS की जगह बने IPS

UPSC 2024 में चयनित अभ्यर्थियों पोस्ट के आवंटन में टॉप 50 लिस्ट में 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने आईएएस पोस्ट चुना. उन्हीं में से एक बी शिवाचंद्रन रहे और 23वीं रैंक होने के बाद भी उन्होंने आईएएस की जगह आईपीएस का पद चुना. ऐसे में उनकी पसंद का ध्यान रखा गया और उन्हें आईपीएस का पद दिया.

क्यों IAS छोड़कर बने IPS?

IPS बी शिवाचंद्रन ने 12वीं के बाद CA के लिए एग्जाम दिए और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी. 5 बार लगातार कोशिश के परीक्षा में पास हुए और अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आईपीएस को चुना. बचपन से पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो तब से ये सपना देख रहे थे जब 2008 के मुंबई हमलों के बारे में उन्होंने अखबार में पढ़ा था. उस दौरान कमांडो के काम की खबर छपी थी और उसी से वो प्रेरित हुए थे. बात करें बी. शिवाचंद्रन के परीवार के सदस्यों की तो उनकी माता एक वित्तीय सलाहकार हैं और पिता CA हैं. भाई भारतीय सेना में है और वो आईपीएस का पद संभाल रहे हैं.

;