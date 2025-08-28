UPSC Success Story: बचपन में सिर से हटा पिता का साया, मां के लिए ऐसे IAS बनी हरियाणा की बेटी; जानें दिव्या तंवर की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: कहते हैं सपना देखना आसान होता है लेकिन अगर इसे पूरा करना चाहते हैं तो कई इच्छाओं को मारना और कई रातों की नींद को गवाना पड़ता है. सबसे जरूरी खुद पर विश्वास के साथ मेहनत-लग्न का होना जरूरी है. किसी चीज को हासिल करने का जुनून व्यक्ति को आसमान में उड़ने से नहीं रोक सकता है. भले ही भारत के सबसे कठिन परीक्षा में पास होना भी क्यों न हो, अगर आप किसी चीज को पाने की जिद कर लें तो कोई रोक नहीं सकता है. इस बात की एक उदाहरण हरियाणा की बेटी, दिव्या तंवर हैं.

जिंदगी नहीं थी आसान

जी हां, हरियाणा की रहने वाली दिव्या तंवर की जिंदगी में चीजों को हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना आसान आप उनकी सफलता की कहानी को जान कर समझेंगे. बचपन में जब पिता के साथ खेलने-मस्ती करने की उम्र होती है उन्होंने अपने पिता जी को खो दिया था. बहुत कम उम्र में उनके पिता की डेथ हो गई थी और जिस वजह से जिंदगी में पैसों की तंगी और बेहाली का सामना करना पड़ा. जीवन के हर कदम पर मुश्किलों का दरवाजा रहा जिससे उनके लिए आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती थी.

स्कूल के समय बनाया IAS बनने का इरादा

स्कूल के दौरान जब एक कार्यक्रम के दौरान गेस्ट के तौर पर एसडीएम आए और उन्हें सभी से बहुत इज्जत मिली और लोगों के बीच एक अलग रुतबा देखने को मिला, तो ये सब देख दिव्या तंवर हैरान रह गई. इसके साथ ही खुली आंखों से IAS अधिकारी बनने का सपना देख बैठी. दिव्या ने ठान लिया कि वो अपनी मां को गर्व महसूस कराएगी और आईएएस बनकर रहेगी.

IPS से IAS अधिकारी बनने तक का सफर

IAS बनने की चाह से साल 2021 में दिव्या ने यूपीएससी परीक्षा दी और पहली बार में ही सिर्फ 21 साल की उम्र में वो 438 वें रैंक के साथ पास हो गई जिसके बाद IPS अधिकारी बन गई. मगर 'सपना तो सपना' होता है और उसके पूरा होने पर ही चैन की सांस ले पाते हैं तो ठीक ऐसा ही दिव्या के साथ हुआ और उन्होंने अगली बार फिर से UPSC परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी की. मेहनत-लग्न के साथ की गई तैयारी के बाद दिव्या की रैंकिंग 105वीं आई और इसके बाद वो IAS अधिकारी बन गई.

IAS अधिकारी बनने के लिए UPSC परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

IAS दिव्या तंवर के अनुसार उन्होंने UPSC परीक्षा के लिए महंगी कोचिंग में पैसे नहीं लगाए बल्कि टॉपर्स के इंटरव्यू, NCERT किताबें और इंटरनेट के जरिए परीक्षा की तैयारी की. इस तरह की रणनीति से सफलता हासिल की जा सकती है. साथ ही साथ जरूरी है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहे और खुद को पॉजिटिव रखें. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत-लग्न के साथ सपने को पूरा कर सकते हैं.

