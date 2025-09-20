UPSC Success Story: नहीं ली कोई कोचिंग क्लास, पहली बार में यूपीएससी में पास; जानें IAS अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी
UPSC Success Story: नहीं ली कोई कोचिंग क्लास, पहली बार में यूपीएससी में पास; जानें IAS अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS Artika Shukla: आज हम IAS अर्तिका शुक्ला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में सराहनीय चौथा स्थान प्राप्त किया. आइए डॉक्टर बनने के बाद IAS बनी अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:16 PM IST
UPSC Success Story: नहीं ली कोई कोचिंग क्लास, पहली बार में यूपीएससी में पास; जानें IAS अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS Artika Shukla: जब बात कठिन परीक्षाओं की आती है तो इस लिस्ट में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का नाम भी सबसे ऊपर ही आता है. इस सिविल सेवा परीक्षा को देने के लिए लंबी लाइन लगी हुई रहती है. भारी-भरकम पढ़ाई को आसान बनाने और समझने के लिए छात्रों द्वारा कोचिंग क्लास, ऑनलाइन स्टडी, बुक पढ़ना आदि भी कम सा लगता है. इस कठिन परीक्षा को स्टूडेंट्स आसानी से क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के साथ आईएएस बनने का सपना भी पूरा किया. इसके लिए अर्तिका शुक्ला ने यूपीएससी एग्जाम दिया और वो भी बिना किसी कोचिंग क्लास के पहली बार पास भी कर लिया. आइए अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी जानते हैं.

बड़े भाईयों की मदद आई काम

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली अर्तिका शुक्ला के पिता एक डॉक्टर हैं और उनकी माता हाउस मेकर है. इसके अलावा दो भाई भी है जिन्होंने अर्तिका शुक्ला की पढ़ाई के दौरान काफी मदद की है. दरअसल, भाई उत्कर्ष और गौरव दोनों ही यूपीएससी के छात्र रह चुके हैं और परीक्षा में पास भी हो चुके हैं. जब अर्तिका शुक्ला ने यूपीएससी करने का सोचा तो दोनों भाईयों ने उनकी पढ़ाई के दौरान मदद भी की.

MBBS से IAS तक का सफर

अर्तिका शुक्ला ने दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल की. MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद PGMIR से उन्होंने MD कोर्स में एडमिशन लिया. इसके बाद 1 साल की तैयारी में अर्तिका ने यूपीएससी एग्जाम दिया और साल 2015 में वो आईएएस बनने का सपना पूरा कर चुकी थी. यूपीएससी परीक्षा में AIR 4 रैंक से पास हुई थी. साल 2017 में उन्होंने UPSC 2015 परीक्षा में AIR 3 रैंक प्राप्त करने वाले जसमीत संधू से शादी की. दोनों की पोस्टिंग राजस्थान कैडर में है.

ये भी पढ़ें- IIT और UPSC एग्जाम में रहे टॉप, विदेश में नौकरी छोड़ ऐसे बनें IAS; जानें कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी

