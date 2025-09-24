UPSC Success Story: 10वीं में सिर्फ 44% अंक, दस बार हुए थे फेल; जानें IAS अवनीश शरण की सफलता की कहानी

UPSC IAS Awanish Sharan Success Story: कहते हैं मेहनत और कुछ कर दिखाने का जुनून जिसके सिर पर सवार होता है उसके सामने नाकामयाबी की दीवार कुछ भी नहीं होती है. कामयाब होने की मजबूत के आगे बहुत कमजोर हो सकती है. बार-बार हार मिले फिर भी आप सफल हो सकते हैं बस असफलता को खुद पर हावी न होने दें. एक ऐसा शख्स जो स्कूल टाइम में ज्यादा अंक हासिल न कर सका और बाद में भी करीब 10 बार असफल रहा, लेकिन फिर भी आईएएस पद को हासिल किया और आज लाखों छात्रों को उनकी सफलता की कहानी प्रेरित कर सकती है. दरअसल, हम आईएएस अवनीश शरण की बात कर रहे हैं. 10 बार राज्य पीसीएस में फेल हो जाने के बाद भी सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को अवनीश शरण ने पास किया और आईएएस भी बने, आइए इनकी सफलता की कहानी जानते हैं.

कौन है IAS अवनीश शरण?

अवनीश शरण का शुरुआती जीवन बहुत साधारण रहा है. अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई उन्होंने सरकारी स्कूल से की. पढ़ाई में ज्यादा खास नंबरों से पास नहीं हुए हैं. 10वीं कक्षा में सिर्फ 44.7 प्रतिशत अंक और 12वीं में 65 अंक हासिल हुए थे. ग्रेजुएशन भी सिर्फ 60 अंकों के साथ पूरी हुई. IAS अवनीश शरण की सफलता की कहानी जानकर आप भी कह सकते हैं नंबर आपके भविष्य को तय नहीं कर सकता है, मेहनत-लग्न और लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून ही काफी है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 बार हुए थे राज्य पीसीएस में फेल

अवनीश शरण के स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा अंक नहीं आए और सिर्फ इतना ही नहीं वो राज्य पीसीएस के एग्जाम में भी पास न हो सके. करीब 10 बार उनके हाथ असफलता लगी. हालांकि, इसके बाद उन्होंने करके दिखा ही दिया और हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गए.

आईएएस अवनीश शरण का मानना है कि असफलता का सामना होने पर भी रुके नहीं बल्कि कोशिश करते रहें और वो भी अधिक सुधार के साथ करें. पहले से बेहतर की कोशिश आपको सफलता दिला सकती है. उन्होंने CDS और CPF जैसी परीक्षाएं भी दी लेकिन उसमें भी पास नहीं हो सके. राज्य पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कई बार दी और फेल ही रहे, लेकिन हार नहीं मानी और सिविल सेवा (UPSC CSE) की पहली कोशिश में वो इंटरव्यू तक पहुंचे मगर सेलेक्शन नहीं हुआ.

हार को हराकर बने IAS

यूपीएससी परीक्षा में जब CSE की पहली कोशिश में असफलता हाथ लगी तो वो उस हार से निराश नहीं हुए बल्कि फिर से कोशिश की और 2009 में यूपीएससी में 77 वां रैंक हासिल किया. इसके बाद अपने सपने को पूरा भी कर लिया और वर्तमान में आईएएस अवनीश शरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तैनात हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: नहीं ली कोई कोचिंग क्लास, पहली बार में यूपीएससी में पास; जानें IAS अर्तिका शुक्ला की सफलता की कहानी