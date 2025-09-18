IIT और UPSC एग्जाम में रहे टॉप, विदेश में नौकरी छोड़ ऐसे बनें IAS; जानें कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी

IAS Kanishka Kataria Success Story: अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा कई लोगों के लिए किसी बड़े पद या सैलरी के कारण रुकावट नहीं बन सकता है. एक ऐसा ही उदाहरण राजस्थान के प्रतिभाशाली युवा कनिष्क कटारिया हैं. अपनी करियर की शुरुआत में ही टॉप रैंक हासिल करने के साथ एक विदेश में नौकरी भी मिलने के बाद अच्छे खासे पैकेज को ठुकराकर यूपीएससी परीक्षा को देते हैं और उसमें भी ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ पहले नंबर से पास हो जाते हैं. आइए IAS कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी परीक्षा में पहली रैंक हासिल की और अन्य क्षेत्रों में भी कामयाब रहे.

IIT बॉम्बे से की B.Tech

IAS कनिष्क कटारिया ने यूपीएससी परीक्षा से पहले B.Tech डिग्री हासिल की है और विदेश में काम भी किया है. साल 2010 में कनिष्क ने IIT JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की. इसके बाद IIT बॉम्बे से बी टेक के लिए कंप्यूटर साइंस लिया. B.Tech डिग्री के बाद साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी में कनिष्क की जॉब Suwon R&D / कोर इंटेलिजेंस-लैब में लगी. इसके बाद उन्होंने बंगलौर में भी एक कंपनी में काम किया. विदेशों में काम करने के अनुभव को हासिल करने के बाद उनके मन में ऐसा सवाल आया कि वो देश के लिए क्या कर रहा हैं?

एक सोच ने बना IAS

कनिष्क कटारिया को सब महसूस हुआ कि वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें 2018 में UPSC परीक्षा दी और उसमें पहले रैंक के साथ पास भी हुए. IIT में टॉप करने के बाद साल 2018 में एक इतिहास तब रच दिया जब उन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान (AIR-1) प्राप्त किया. अच्छे खासे पैकेज की नौकरी छोड़कर उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की थी और उसका परिणाम मिला कि वो ऑल इंडिया रैंक के साथ नंबर वन जगह हासिल कर सके.

UPSC की तैयारी के दौरान ध्यान रखें कनिष्क कटारिया की ये बातें

खुद पर भरोसा और मेहनत करना जरूरी. परीक्षा संबंधित जरूरी किताबों का चयन करें. जरूरी किताबों से बार-बार पढ़ाई करें. सोशल मीडिया का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाई के लिए करें. आप जो कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट के साथ मजा लेते हुए करें.

