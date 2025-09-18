IIT और UPSC एग्जाम में रहे टॉप, विदेश में नौकरी छोड़ ऐसे बनें IAS; जानें कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी
Advertisement
trendingNow12927059
Hindi Newsकरियर

IIT और UPSC एग्जाम में रहे टॉप, विदेश में नौकरी छोड़ ऐसे बनें IAS; जानें कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी

UPSC Success Story: आज हम IAS कनिष्क कटारिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने विदेशी कंपनी से मिले तगड़े सैलरी पैकेज के आगे देश की सेवा करने का फैसला लिया. आइए IAS कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी जाती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT और UPSC एग्जाम में रहे टॉप, विदेश में नौकरी छोड़ ऐसे बनें IAS; जानें कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी

IAS Kanishka Kataria Success Story: अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा कई लोगों के लिए किसी बड़े पद या सैलरी के कारण रुकावट नहीं बन सकता है. एक ऐसा ही उदाहरण राजस्थान के प्रतिभाशाली युवा कनिष्क कटारिया हैं. अपनी करियर की शुरुआत में ही टॉप रैंक हासिल करने के साथ एक विदेश में नौकरी भी मिलने के बाद अच्छे खासे पैकेज को ठुकराकर यूपीएससी परीक्षा को देते हैं और उसमें भी ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ पहले नंबर से पास हो जाते हैं. आइए IAS कनिष्क कटारिया की सफलता की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी परीक्षा में पहली रैंक हासिल की और अन्य क्षेत्रों में भी कामयाब रहे.

IIT बॉम्बे से की B.Tech

IAS कनिष्क कटारिया ने यूपीएससी परीक्षा से पहले B.Tech डिग्री हासिल की है और विदेश में काम भी किया है. साल 2010 में कनिष्क ने IIT JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की. इसके बाद IIT बॉम्बे से बी टेक के लिए कंप्यूटर साइंस लिया. B.Tech डिग्री के बाद साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी में कनिष्क की जॉब Suwon R&D / कोर इंटेलिजेंस-लैब में लगी. इसके बाद उन्होंने बंगलौर में भी एक कंपनी में काम किया. विदेशों में काम करने के अनुभव को हासिल करने के बाद उनके मन में ऐसा सवाल आया कि वो देश के लिए क्या कर रहा हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

एक सोच ने बना IAS

कनिष्क कटारिया को सब महसूस हुआ कि वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें 2018 में UPSC परीक्षा दी और उसमें पहले रैंक के साथ पास भी हुए. IIT में टॉप करने के बाद साल 2018 में एक इतिहास तब रच दिया जब उन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान (AIR-1) प्राप्त किया. अच्छे खासे पैकेज की नौकरी छोड़कर उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की थी और उसका परिणाम मिला कि वो ऑल इंडिया रैंक के साथ नंबर वन जगह हासिल कर सके.

UPSC की तैयारी के दौरान ध्यान रखें कनिष्क कटारिया की ये बातें

  1. खुद पर भरोसा और मेहनत करना जरूरी.
  2. परीक्षा संबंधित जरूरी किताबों का चयन करें.
  3. जरूरी किताबों से बार-बार पढ़ाई करें.
  4. सोशल मीडिया का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाई के लिए करें.
  5. आप जो कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट के साथ मजा लेते हुए करें.

ये भी पढ़ें- BTech छात्र ने पहली बार में UPSC एग्जाम किया पास! 35 लाख रुपये की जॉब छोड़ बन गए IPS; जानें अर्चित चंदक की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
;