UPSC Success Story: 16 साल की उम्र में खो दी सुनने की शक्ति; 4 महीने में हासिल की यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग, सौम्या की कहानी भर देगी जोश

UPSC Success Story: सपना हर कोई देखता है लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश कुछ ही कर पाते हैं. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई रातों की नींद और सोते हुए देखे जाने वाले सपनों को छोड़ना पड़ता है. अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसका जुनून होना जरूरी होता है वरना मन में जग रहे कुछ कर दिखाने के जुनून को सुलाने वाले कई होते हैं. अपनी कमजोरी को बहाना बनाकर लक्ष्य न हासिल करने से बेहतर है कि आप अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलें और वो करके दिखा दें जो किसी ने सोचा भी न हो. कुछ ऐसा ही यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग हासिल करने वाली सौम्या शर्मा ने करके दिखा. अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के साथ देश की सबसे कठिन परीक्षा, यूपीएससी सिविल एग्जाम में पास होकर दिखाया.

16 साल की उम्र सुनने की शक्ति खोई

पूरे देश में यूपीएससी परीक्षा में की 9वीं रैंकिंग हासिल करने वाली सौम्या शर्मा के साथ 16 की उम्र में ऐसा हुआ कि वो अपनी सुनने की शक्ति को खो बैठी. ऐसी परिस्थिति में सौम्या ने अपनी कमजोरी को आड़े न आने दिया बल्कि मुश्किल समय का डटकर सामना किया और हौसला मजबूत रखते हुए दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की.

पहली बार में यूपीएससी परीक्षा में पास

अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से करने वाली सौम्या ने यूपीएससी करने का सोचा और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. पहले अटेम्प्ट में वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर सौम्या ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया. देश भर में वो 9वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा में पास हुई. केवल 4 महीनों में यूपीएससी परीक्षा पास करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो हर दिन 6-6 घंटे पढ़ाई किया करती थी. 23 साल की उम्र में सौम्या ने प्रीलिम्स की परीक्षा निकाल ली.

आईपीएस ऑफिसर से की शादी

सौम्या का नाम महाराष्ट्र कैडर में आया और वो वर्तमान में नागपुर जिला परिषद में हैं. IAS सौम्या ने आईपीएस ऑफिसर से शादी की है जो नागपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर हैं. सौम्या की सफलता की कहानी हर एक शख्स के लिए प्रेरणा से भरी हुई है और एक उदाहरण भी है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो अपने लक्ष्य को हासिल करने का जुनून सिर पर हावी होना जरूरी है.

