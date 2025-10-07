Advertisement
trendingNow12951194
Hindi Newsकरियर

UPSC Success Story: थ्री डी फॉर्मूला से बिना कोचिंग के यूपीएससी ISS में टॉप! जानें कशिश कसाना की सफलता की कहानी

UPSC ISS Kashish Kasana Success Story: बिना कोचिंग के कशिश कसाना ने यूपीएससी आईएसएस क्रैक किया है. आइए जानते हैं कि कैसे कशिश के लिए थ्री डी फॉर्मूला काम का साबित हुआ और उनकी सफलता की कहानी क्या है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: थ्री डी फॉर्मूला से बिना कोचिंग के यूपीएससी ISS में टॉप! जानें कशिश कसाना की सफलता की कहानी

UPSC ISS Kashish Kasana Success Story: यूपीएससी एग्जाम... ये सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं कि इतनी कठिन परीक्षा को देना और उसमें पास होना हमारे बस की बात नहीं है. ऐसा हो भी क्यों न, आखिर देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक भी तो यूपीएससी एग्जाम ही है. ये ही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई महंगे-महंगे कोचिंग क्लास, संस्थाएं हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस यूपीएससी आईएसएस टॉपर की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं उनके सफल होने का राज कोई कोचिंग नहीं बल्कि थ्री डी फॉर्मूला है. आइए इसके बारे में जानने के साथ-साथ कशिश कसाना की सफलता की कहानी जानते हैं.

कशिश कसाना की पढ़ाई-लिखाई

यूपीएससी आईएसएस टॉपर कशिश कसाना की माता रेखा एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं. जबकि, पिता जितेंद्र की रजपुरा विकासखंड में नौकरी है और वो एडीओ कोआपरेटिव पद पर हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल अपनी स्कूलिंग की है. जबकि, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने सांख्यिकी (Statistics) ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. Statistics में रुचि रखने के कारण उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी की. यहां तक की एमएससी करने के दौरान उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल में ही यूपीएससी का चला था पता

मेरठ की रहने वाली कशिश कसाना को स्कूलिंग के दौरान ही यूपीएससी आईएसएस परीक्षा का पता चला था. हालांकि, वो इस परीक्षा में सिर्फ पास होने की खुद से उम्मीद रखती थी लेकिन ये नहीं था कि वो टॉप कर जाएंगी. बिना कोचिंग के उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की ओर सफलता का रोडमैप तैयार किया. बताया जा रहा है कि एमएससी की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की. दोनों में सफलता हासिल कर ये साबित किया कि सही तरह से टाइम मैनेज करने के बाद आप दो लक्ष्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं.

थ्री डी फॉर्मूला है सफलता का मंत्र

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कशिश कसाना के सफलता का मंत्र थ्री डी फॉर्मूला है. उन्होंने थ्री डी का मतलब- ‘डिसीजन, डिवोशन और डिसिप्लिन’ बताया है. इन तीनों डी के कारण उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी आईएसएस में सफलता हासिल की है. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिन में 1 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करें. पूरे दिन न भी पढ़ें लेकिन जितने घंटे पढ़ रहे हैं उतने समय तक सिर्फ पढ़ाई करें और सफलता जरूर हासिल हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद चर्चाओं में है ये IAS, जानें शैलजा पांडे की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत