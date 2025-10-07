UPSC Success Story: थ्री डी फॉर्मूला से बिना कोचिंग के यूपीएससी ISS में टॉप! जानें कशिश कसाना की सफलता की कहानी

UPSC ISS Kashish Kasana Success Story: यूपीएससी एग्जाम... ये सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं कि इतनी कठिन परीक्षा को देना और उसमें पास होना हमारे बस की बात नहीं है. ऐसा हो भी क्यों न, आखिर देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक भी तो यूपीएससी एग्जाम ही है. ये ही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई महंगे-महंगे कोचिंग क्लास, संस्थाएं हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस यूपीएससी आईएसएस टॉपर की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं उनके सफल होने का राज कोई कोचिंग नहीं बल्कि थ्री डी फॉर्मूला है. आइए इसके बारे में जानने के साथ-साथ कशिश कसाना की सफलता की कहानी जानते हैं.

कशिश कसाना की पढ़ाई-लिखाई

यूपीएससी आईएसएस टॉपर कशिश कसाना की माता रेखा एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं. जबकि, पिता जितेंद्र की रजपुरा विकासखंड में नौकरी है और वो एडीओ कोआपरेटिव पद पर हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल अपनी स्कूलिंग की है. जबकि, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने सांख्यिकी (Statistics) ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. Statistics में रुचि रखने के कारण उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी की. यहां तक की एमएससी करने के दौरान उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था.

स्कूल में ही यूपीएससी का चला था पता

मेरठ की रहने वाली कशिश कसाना को स्कूलिंग के दौरान ही यूपीएससी आईएसएस परीक्षा का पता चला था. हालांकि, वो इस परीक्षा में सिर्फ पास होने की खुद से उम्मीद रखती थी लेकिन ये नहीं था कि वो टॉप कर जाएंगी. बिना कोचिंग के उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की ओर सफलता का रोडमैप तैयार किया. बताया जा रहा है कि एमएससी की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की. दोनों में सफलता हासिल कर ये साबित किया कि सही तरह से टाइम मैनेज करने के बाद आप दो लक्ष्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं.

थ्री डी फॉर्मूला है सफलता का मंत्र

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कशिश कसाना के सफलता का मंत्र थ्री डी फॉर्मूला है. उन्होंने थ्री डी का मतलब- ‘डिसीजन, डिवोशन और डिसिप्लिन’ बताया है. इन तीनों डी के कारण उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी आईएसएस में सफलता हासिल की है. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिन में 1 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करें. पूरे दिन न भी पढ़ें लेकिन जितने घंटे पढ़ रहे हैं उतने समय तक सिर्फ पढ़ाई करें और सफलता जरूर हासिल हो सकेगी.

