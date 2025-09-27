UPSC Success Story: बिना कोचिंग के यूपीएससी IFS परीक्षा क्रैक, दिलचस्प है अंजलि सोंधिया की सफलता की कहानी; जानिए

UPSC Success Story of Anjali Sondhiya: दुनिया भर के कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार सालों तक कोचिंग क्लासेस लेते हैं. जबकि, अलग-अलग तरह के तरीके अपनाते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का तरीका ही बदल देते हैं और वो तरीका कोई कागजी कार्रवाई के जरिए नहीं बल्कि अपनी सफलता से बदलते हैं. बिना कोचिंग के यूपीएससी में पास होकर अंजलि सोंधिया उन छात्रों के लिए एक प्रेरणा और हिम्मत बन सकती है जो हजारों रुपये कोचिंग में नहीं लगा सकते हैं.

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चंद्रपुरा गांव की रहने वाली अंजलि सोंधिया के सफलता की कहानी दर्द से भरी हुई है. जिस मोड़ पर वो अपने साथ पिता को खड़ा देखना चाहती थी उस वक्त वो साथ नहीं थे. दुनिया को अलविदा कह चुके अंजलि के पिता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत बने. उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी आईएफएस एग्जाम 2024 दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की. उनकी सफलता की यात्रा कई लोगों के लिए मिसाल जैसी है.

कैसे बिना कोचिंग की यूपीएससी में पास?

बिना कोचिंग के अंजलि सोंधिया ने सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की बल्कि 9वीं रैंक भी हासिल की. ऐसे में कई छात्रों का सवाल रहता है कि कैसे बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा दे सकते हैं? तो बता दें कि अंजलि सोंधिया इंटरनेट को अपना सहारा बना था. उन्होंने इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों को अपनाकर पढ़ाई की. कदम-कदम पर मां का साथ मिला.

UPSC IFS परीक्षा 2024 में 9वीं रैंक

UPSC IFS परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी होने पर पास होने वाले कुल 143 उम्मीदवार थे जिनमें अपना देखने के लिए जब पेज खोला तो 9वें नंबर पर ही अंजलि सोंधिया का नाम दिखा. उनके साथ-साथ परिवार के सभी लोगों के लिए ये पल बहुत यादगार रहा. अंजली का कहना है कि कठिन समय आपको रोक नहीं सकता है. अगर खुद पर विश्वास, अनुशासन और निरंतरता हो तो बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं.

