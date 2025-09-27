Advertisement
trendingNow12938547
Hindi Newsकरियर

UPSC Success Story: बिना कोचिंग के यूपीएससी IFS परीक्षा क्रैक, दिलचस्प है अंजलि सोंधिया की सफलता की कहानी; जानिए

UPSC Success Story of Anjali Sondhiya: एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने दुखी पल को कमजोरी नहीं ताकत बनाई और वो करके दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकता था. आइए बिना कोचिंग के UPSC IFS परीक्षा क्रैक करने वाली अंजलि सोंधिया की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: बिना कोचिंग के यूपीएससी IFS परीक्षा क्रैक, दिलचस्प है अंजलि सोंधिया की सफलता की कहानी; जानिए

UPSC Success Story of Anjali Sondhiya: दुनिया भर के कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार सालों तक कोचिंग क्लासेस लेते हैं. जबकि, अलग-अलग तरह के तरीके अपनाते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का तरीका ही बदल देते हैं और वो तरीका कोई कागजी कार्रवाई के जरिए नहीं बल्कि अपनी सफलता से बदलते हैं. बिना कोचिंग के यूपीएससी में पास होकर अंजलि सोंधिया उन छात्रों के लिए एक प्रेरणा और हिम्मत बन सकती है जो हजारों रुपये कोचिंग में नहीं लगा सकते हैं.

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चंद्रपुरा गांव की रहने वाली अंजलि सोंधिया के सफलता की कहानी दर्द से भरी हुई है. जिस मोड़ पर वो अपने साथ पिता को खड़ा देखना चाहती थी उस वक्त वो साथ नहीं थे. दुनिया को अलविदा कह चुके अंजलि के पिता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत बने.  उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी आईएफएस एग्जाम 2024 दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की. उनकी सफलता की यात्रा कई लोगों के लिए मिसाल जैसी है.

कैसे बिना कोचिंग की यूपीएससी में पास?

Add Zee News as a Preferred Source

बिना कोचिंग के अंजलि सोंधिया ने सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की बल्कि 9वीं रैंक भी हासिल की. ऐसे में कई छात्रों का सवाल रहता है कि कैसे बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा दे सकते हैं? तो बता दें कि अंजलि सोंधिया इंटरनेट को अपना सहारा बना था. उन्होंने इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों को अपनाकर पढ़ाई की. कदम-कदम पर मां का साथ मिला.

UPSC IFS परीक्षा 2024 में 9वीं रैंक

UPSC IFS परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी होने पर पास होने वाले कुल 143 उम्मीदवार थे जिनमें अपना देखने के लिए जब पेज खोला तो 9वें नंबर पर ही अंजलि सोंधिया का नाम दिखा. उनके साथ-साथ परिवार के सभी लोगों के लिए ये पल बहुत यादगार रहा. अंजली का कहना है कि कठिन समय आपको रोक नहीं सकता है. अगर खुद पर विश्वास, अनुशासन और निरंतरता हो तो बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: 10वीं में सिर्फ 44% अंक, दस बार हुए थे फेल; जानें IAS अवनीश शरण की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
;