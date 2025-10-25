Advertisement
trendingNow12974693
Hindi Newsकरियर

UPSC Success Story: किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती IAS परी बिश्नोई, 2 बार हुई फेल; नहीं मानी हार और फिर ऐसे बन गई अफसर

UPSC Success Story of IAS Pari Bishnoi: 12वीं के बाद आईएएस अफसर बनने का सपना देखना जितना आसान था उतना ही मुश्किल था इस सपने को सच करना. परी बिश्नोई ने कैसे आईएएस पद हासिल किया? आइए उनकी सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती IAS परी बिश्नोई, 2 बार हुई फेल; नहीं मानी हार और फिर ऐसे बन गई अफसर

UPSC Success Story of IAS Pari Bishnoi: सपने जब खुली आंखों से देखे जाते हैं तो नींद का उड़ना आम बात है. चैन की सांस तो तभी आ पाती है जब खुली आंखों से देखा सपना सच में सच हो जाता है. कुछ ऐसा ही परी बिश्नोई के साथ हुआ था जब उन्हें 12वीं कक्षा में ही ठान लिया था कि वो आईएएस अफसर बनेंगी और इसके लिए यूपीएससी परीक्षा देगी. हालांकि, जितना सोचा था उससे कई गुणा मुश्किल टास्क रहा. दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी भी है जिसे क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि कई रातों की नींदों का त्याग, मेहनत और लग्न के बाद सफलता हासिल हो सकती है. किसी अभिनेत्री से कम न लगने वाली परी बिश्नोई ने भी दिन-रात मेहनत करके इस पद को हासिल किया.

सफर न था आसान

26 फरवरी 1996 को राजस्थान के बीकानेर में जन्मीं परी के लिए ये सफर उतना आसान न था जितना सफलता हासिल होने के बाद लग सकता है. स्कूल की पढ़ाई अजमेर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से की. 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) से ग्रेजुएशन हासिल की. इसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी  से पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई शुरू की. डिग्री हासिल होने के बाद यूपीएससी परीक्षा के 2 अटेंप्ट देने के अलावा NET JRF Exam भी दिया और उसमें वो पास हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपीएससी में करियर बनाने का जुनून

नेट-जेआरएफ परीक्षा में पास होने के बाद भी सिर पर यूपीएससी क्रैक करने का जुनून ही था और वो लगातार इस परीक्षा को देने की तैयारी करती रही. कहते हैं न कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो बस परी की मेहनत और कोशिश काम आ गई. साल 2019 में यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट दिया जिसमें ऑल इंडिया रैंक 30वीं हासिल कर पास हो गईं. 

बिश्नोई समाज की पहली महिला आईएएस

परी को 30वीं रैंक हासिल हुई और वो सिक्किम कैडर अलॉट के साथ आईएएस अफसर बन गई. बाद में उनकी शादी हरियाणा राज्य के लोकप्रिय युवा नेता भव्य बिश्नोई से हुई जिस वजह से उन्होंने हरियाणा कैडर में ट्रांसफर करा लिया. परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो परी के पिता मनीराम बिश्नोई एक एडवोकेट हैं. जबकि उनकी माता सुशीला बिश्नोई अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी हैं. अपनी खूबसूरती के लिए अक्सर आईएएस परी चर्चाओं में रही हैं. यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से उन्होंने दूरी बना ली थी.

ये भी पढ़ें-  UPSC Success Story: जेईई परीक्षा और फिर BTech डिग्री... नहीं माना मन, कमरे में 2 साल तक खुद को किया बंद; जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज