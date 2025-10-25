UPSC Success Story: किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती IAS परी बिश्नोई, 2 बार हुई फेल; नहीं मानी हार और फिर ऐसे बन गई अफसर

UPSC Success Story of IAS Pari Bishnoi: सपने जब खुली आंखों से देखे जाते हैं तो नींद का उड़ना आम बात है. चैन की सांस तो तभी आ पाती है जब खुली आंखों से देखा सपना सच में सच हो जाता है. कुछ ऐसा ही परी बिश्नोई के साथ हुआ था जब उन्हें 12वीं कक्षा में ही ठान लिया था कि वो आईएएस अफसर बनेंगी और इसके लिए यूपीएससी परीक्षा देगी. हालांकि, जितना सोचा था उससे कई गुणा मुश्किल टास्क रहा. दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी भी है जिसे क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि कई रातों की नींदों का त्याग, मेहनत और लग्न के बाद सफलता हासिल हो सकती है. किसी अभिनेत्री से कम न लगने वाली परी बिश्नोई ने भी दिन-रात मेहनत करके इस पद को हासिल किया.

सफर न था आसान

26 फरवरी 1996 को राजस्थान के बीकानेर में जन्मीं परी के लिए ये सफर उतना आसान न था जितना सफलता हासिल होने के बाद लग सकता है. स्कूल की पढ़ाई अजमेर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से की. 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) से ग्रेजुएशन हासिल की. इसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई शुरू की. डिग्री हासिल होने के बाद यूपीएससी परीक्षा के 2 अटेंप्ट देने के अलावा NET JRF Exam भी दिया और उसमें वो पास हो गई.

यूपीएससी में करियर बनाने का जुनून

नेट-जेआरएफ परीक्षा में पास होने के बाद भी सिर पर यूपीएससी क्रैक करने का जुनून ही था और वो लगातार इस परीक्षा को देने की तैयारी करती रही. कहते हैं न कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो बस परी की मेहनत और कोशिश काम आ गई. साल 2019 में यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट दिया जिसमें ऑल इंडिया रैंक 30वीं हासिल कर पास हो गईं.

बिश्नोई समाज की पहली महिला आईएएस

परी को 30वीं रैंक हासिल हुई और वो सिक्किम कैडर अलॉट के साथ आईएएस अफसर बन गई. बाद में उनकी शादी हरियाणा राज्य के लोकप्रिय युवा नेता भव्य बिश्नोई से हुई जिस वजह से उन्होंने हरियाणा कैडर में ट्रांसफर करा लिया. परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो परी के पिता मनीराम बिश्नोई एक एडवोकेट हैं. जबकि उनकी माता सुशीला बिश्नोई अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी हैं. अपनी खूबसूरती के लिए अक्सर आईएएस परी चर्चाओं में रही हैं. यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से उन्होंने दूरी बना ली थी.

