UPSC Success Story: ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद चर्चाओं में है ये IAS, जानें शैलजा पांडे की सफलता की कहानी

UPSC Success Story of IAS Shailja Pandey: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है जिसमें पास होना कोई मामूली खेल जैसा नहीं है बल्कि काफी मेहनत लगती है. वहीं, सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने के बाद अधिकारियों को इंटर कैडर ट्रांसफर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. एक आईएएस शैलजा पांडे बिहार कैडर से राजस्थान ट्रांसफर ऑर्डर पर अनुमति मिलने के बाद से चर्चाओं में है. यूपीएससी 2021 बैच से आईएएस बनी शैलजा पांडे ने अपनी डिग्री बीटेक से हासिल की थी. आइए आईएएस शैलजा पांडे की सफलता की कहानी जानते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय में किया आवेदन

भारतीय वन सेवा 2015 बैच के अधिकारी आईएफएस गौरव गर्ग से आईएएस शैलजा पांडे ने शादी की है. मैरिज ग्राउंड्स पर ट्रांसफर लेने वाली आईएएस शैलजा पांडे चर्चाओं में है. बिहार कैडर से उन्होंने राजस्थान कैडर में ट्रांसफर लिया है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में आवेदन किया था जिसके बाद उन्हें कैडर बदलकर राजस्थान दिया गया.

नैनीताल की रहने वाली हैं शैलजा

आईएएस शैलजा पांडे मूल रूप से नैनीताल की रहने वाली हैं. बात करें स्कूलिंग की तो नैनीताल में स्थित सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से उन्होंने साल 2011 में 10वीं कक्षा पूरी की. इसके बाद 2013 में उन्होंने 12वीं पास की. दोनों ही कक्षा में टॉपर रही और एनआईटी हमीरपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री से पास शैलजा ने 2021 में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है.

दो बार दी यूपीएससी परीक्षा

बीटेक की डिग्री मिल जाने के बाद शैलजा ने यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी. पहले अटेंप्ट में ही उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया और उसके आधार पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में चयन हो गया था. इसके बाद फिर से उन्होंने यूपीएससी सीएसई परीक्षा दी और फिर 61वीं रैंकिंग मिलने के बाद वो 2021 में आईएएस अफसर बन गई. आईएएस अफसर बनने के बाद उनकी पोस्टिंग बिहार कैडर में की गई. वहीं, अब शादी के बाद आईएएस शैलजा पांडे ने राजस्थान कैडर में ट्रांसफर करा लिया है.

