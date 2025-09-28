Advertisement
UPSC Success Story: नहीं मिलती थी पढ़ने की जगह, 2 बार असफलता के बाद मिली सफलता; जानें नीलेश अहिरवार की कामयाबी की कहानी

UPSC Success Story of Neelesh Ahirwar: घर में जगह न होने पर रसोई में ही नीलेश अहिरवार पढ़ाई किया करते थे और फिर दो बार की असफलता के बाद वो सफल हो गए. आइए नीलेश अहिरवार की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:34 AM IST
UPSC Success Story of Neelesh Ahirwar: अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बहाने नहीं मेहनत जरूरी होती है. भले ही आपके पास खास सुविधाएं न हो लेकिन खुद पर भरोसा है और कुछ कर दिखाने का जुनून है तो आप इस दुनिया का कोई काम नहीं है जिसे कर न सके. बस आत्मविश्वास और लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है. इन लाइन के उदाहरण नीलेश अहिरवार हैं जिनकी मां अनपढ़, पिता मजदूर और घर में भी पढ़ाई करने तक की जगह नहीं होती थी लेकिन इन सारी चुनौतियों के बाद भी 24 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो हर एक यूपीएससी एग्जाम देने वाला चाहता है.

जी हां, 24 साल की उम्र में ही नीलेश अहिरवार ने देश की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर लिया था. इससे पहले जिंदगी में कई चुनौतियां भी आई और उनका सामना भी किया. दो बार असफलता मिलने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिर में तीसरी बार में यूपीएससी परीक्षा 2023 में पास हो गए.

घर में नहीं मिल पाती थी पढ़ने की जगह

नीलेश के बहुत गरीब परिवार से आते हैं. मां घर को संभालती और पिता बाहर जाकर मजदूरी करते थे. दलित परिवार में जन्मे नीलेश का शुरुआती सफर कठिनाइयों से भरा रहा है. घर बहुत छोटा था जिस वजह से उन्हें पढ़ने तक के लिए जगह नहीं मिल पाती थी. रसोई में बहुत गर्मी होती थी लेकिन फिर भी वो कहीं जगह न होने के कारण रसोई में बैठकर पढ़ाई करते थे. कई चुनौतियों से लड़ने के बाद जीत हासिल की.

कहां से की स्कूल की पढ़ाई?

नीलेश की शुरुआती पढ़ाई गांव में स्थित एक प्राइमरी स्कूल से हुई है. तवानगर के स्कूल से उन्होंने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई ग्रामोद्योग यूनिवर्सिटी से की. यहां से एग्रीकल्चर में बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने साल 2021 में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की.

दो बार की असफलता के बाद मिली सफलता

2022 और 2021 में नीलेश अहिरवार ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन दोनों पर वो प्री क्लीयर नहीं कर पा रहे थे. दो बार की हार से हताश तो हुए लेकिन फिर तीसरी बार की तैयारी उन्होंने घर से अलग रहकर भोपाल में की. साल 2023 के यूपीएससी एग्जाम के लिए भोपाल आ गए और प्री क्लीयर कर लिया. इसके बाद उन्होंने मेन्स एग्जाम के साथ-साथ इंटरव्यू भी क्लीयर कर लिया. दिन रात बहुत मेहनत की और आखिर में सफलता हाथ लगी ही गई.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: बिना कोचिंग के यूपीएससी IFS परीक्षा क्रैक, दिलचस्प है अंजलि सोंधिया की सफलता की कहानी; जानिए

