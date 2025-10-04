Advertisement
trendingNow12947577
Hindi Newsकरियर

UPSC और SPSC में क्या है फर्क? जानें किस परीक्षा से मिलेगी बड़ी सफलता

UPSC vs SPSC: आप सिविल परीक्षा देने का सोच रहे हैं और आपने भी यूपीएससी और एसपीएससी का नाम तो सुना है लेकिन दोनों में से क्या बेहतर रहेगा या क्या फर्क है? ये जानना चाहते हैं? अगर हां तो आइए यूपीएससी और एसपीएससी में अंतर जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC और SPSC में क्या है फर्क? जानें किस परीक्षा से मिलेगी बड़ी सफलता

UPSC vs SPSC: भारत में सरकारी नौकरी करने का सपना कई युवाओं द्वारा देखा जाता है. इसके लिए तरह-तरह की प्रतियोगिता परिक्षा में भी वो भाग लेते हैं. अगर आप भी उन युवाओं में से हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन यूपीएससी और एसपीएससी बताया जाता है. दोनों में फर्क है लेकिन दोनों की परीक्षा में पास होना आसान नहीं है. सरकारी नौकरी के लिए या करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन- यूपीएससी और एसपीएससी में कौन सा है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं. आइए दोनों के बीच पहले फर्क जान लेते हैं.

क्या होता है यूपीएससी?

संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत सरकार का केंद्रीय आयोग है. इसके माध्यम से देशभर में तरह-तरह सरकारी अवसर के लिए परीक्षा दी जा सकती है. IAS, IPS, IRS, IFS जैसी उच्च स्तरीय सर्विस के लिए यूपीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है. राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस परीक्षा में भारत के सभी उम्मीदवार भाग ले सकते हैं

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है SPSC?

राज्य लोक सेवा आयोग को एसपीएससी कहा जाता है. ये एक राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षा है जिसके अंतर्गत अलग-अलग राज्य में राज्य के प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित होती है. उत्तर प्रदेश के आयोग की ओर से UPPSC एग्जाम, बिहार आयोग से BPSC एग्जाम और राजस्थान की ओर से RPSC एग्जाम आदि आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा में SDM, DSP, BDO, Tehsildar आदि पद के लिए उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं.

UPSC और SPSC में क्या है फर्क?

अगर UPSC और SPSC के मुख्य अंतर पर गौर करें तो UPSC में परीक्षा स्तर राष्ट्रीय और SPSC में राज्य स्तरीय परीक्षा होती है. भर्ती पद की बात करें तो यूपीएससी के जरिए IAS, IPS, IFS आदि बन सकते हैं. जबकि, एसपीएससी वाले SDM, DSP, BDO आदि पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. एसपीएससी की तुलना में यूपीएससी परीक्षा का सिलेबस कठिन होता है. यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा        बहुत अधिक और ऑल इंडिया होती है. जबकि, एसपीएससी में राज्य तक सीमित है. यूपीएससी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ऑप्शन में उपलब्ध है. जबकि, SPSC में राज्य की प्रमुख आधिकारिक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं. यूपीएससी वाले के लिए सेवा क्षेत्र पूरे भारत होता है लेकिन राज्य में सिर्फ संबंधित राज्य में काम कर सकते हैं.

UPSC या SPSC में से सफलता के लिए कौन सा बेहतर?

संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में से कौन सी परीक्षा देना करियर के लिए बेस्ट है या सफलता हासिल दिया सकती है? ये सवाल अगर आपका भी है तो दोनों ही परीक्षाएं अपने आप में खास है और इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस पद पर जाना है. दोनों ही करियर के लिहाज से बेस्ट है. अगर राज्य स्तर पर परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं. फिर भी अगर दोनों में बेस्ट जानना है तो यूपीएससी सबसे बेस्ट है.

ये भी पढ़ें- UPSC CSE Prelims Answer Key: छात्रों के लिए खुशखबरी! यूपीएससी करेगा सीएसई परीक्षा के तुरंत बाद आंसर-की जारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC vs SPSC

Trending news

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
;