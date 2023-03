पश्चिम बंगाल पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट भर्ती के PET, PMT प्रवेश पत्र किए जारी, ऐसे करें डाउनलोड

WB Police PET PMT Admit Card Out: पश्चिम बंगाल पुलिस में होने जा रही सब-इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर (UB) और सार्जेंट भर्ती 2021 से जुड़ी अहम सूचना है. दरअसल, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर (UB) और सार्जेंट 2021 के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसमें शामिल होने वाले कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट wbpolice.gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

पीएमटी और पीईटी एडमिट कार्ड है जरूरी

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उन्हें पीएमटी और पीईटी क्षेत्र में एंट्री के लिए अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि जिन कैंडिडटेस ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें विभाग द्वारा एडमिट कार्ड की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी. यह केवल ऑफलाइन उम्मीदवारों के संबंध में (केवल डाक द्वारा) जारी किया जाएगा. वहीं, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें.

पीएमटी और पीईटी की तारीख

कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर (UB) और सार्जेंट 2021 के पीएमटी और पीईटी की शुरुआत 15 मार्च 2023 से होने जा रही है.

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस कुल 330 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है. इनमें से कोलकाता पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के 181 पद, सब-इंस्पेक्टर गैर-सशस्त्र शाखा के 27 पद और कोलकाता पुलिस में सार्जेंट के 122 पदों पर भर्ती की जाएंगी.

ये रहा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

'Recruitment—Recruitment to the post of Sub-Inspector/Sub-Inspector(Unarmed Branch) and Sergeant in Kolkata Police 2021' पर क्लिक करें.

'पीएमटी और पीईटी के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें' पर क्लिक करें.

अपनी लॉगइन डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.