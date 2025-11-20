Advertisement
ट्रेन के डिब्बे पर 'C1' का मतलब क्या है? 99% लोगों को नहीं पता रेलवे के इस कोड वर्ड का असली राज!

Why c1 board installed on railway coaches: क्या आपने कभी ट्रेन के डिब्बे पर 'C1' लिखा देखा है? दरअसल, यह रेलवे का एक कोड वर्ड है. इसका सीधा सा मतलब है कि वह डिब्बा 'AC चेयर कार' है, यानी उसमें सोने वाली बर्थ नहीं, बल्कि बैठने वाली कुर्सियां हैं. अगली बार जब आप C1 लिखा देखें, तो समझ जाइए कि यह बैठकर सफर करने वाली एसी बोगी है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:19 PM IST
ट्रेन के डिब्बे पर 'C1' का मतलब क्या है? 99% लोगों को नहीं पता रेलवे के इस कोड वर्ड का असली राज!

Indian railway coach: हम सभी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के डिब्बों पर कई तरह के नंबर लिखे देखते हैं. आपने भी देखा होगा कि कुछ डिब्बों पर C1 या C2 लिखा होता है. क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? यह कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का एक खास संकेत है. आज हम आपको बताएंगे कि इन कोड्स का क्या महत्व है और यह कैसे आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं.

'C' का मतलब - AC चेयर कार
सबसे पहले यह जान लीजिए कि रेलवे में 'C' का मतलब 'AC चेयर कार' (AC Chair Car) होता है. यह उन ट्रेनों में होता है जिनमें सोने के लिए बर्थ नहीं होती, बल्कि बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां होती हैं. यह व्यवस्था अक्सर उन ट्रेनों में होती है जो दिन के समय चलती हैं, जैसे कि शताब्दी या वंदे भारत एक्सप्रेस.

नंबर (1, 2) क्या बताते हैं?
'C' के आगे लिखा नंबर, जैसे C1, C2 या C3, डिब्बे का क्रम (Sequence) बताता है. C1 का मतलब है कि यह चेयर कार कैटेगरी का पहला डिब्बा है और C2 का मतलब दूसरा. इससे यात्रियों को यह पता चलता है कि उनका कोच इंजन से कितनी दूरी पर है या किस क्रम में लगा है.

भीड़ में सीट ढूंढना आसान
जब आप टिकट बुक करते हैं, तो उस पर कोच नंबर (जैसे C1-45) लिखा होता है. स्टेशन पर ट्रेन आते ही आप डिब्बे के बाहर बड़ा सा C1 लिखा देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि आपको इसी डिब्बे में चढ़ना है. इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी नहीं मचती और आप सीधे अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं.

स्लीपर और अन्य कोच से अलग
ट्रेन में हर क्लास के लिए अलग कोड होता है. जैसे स्लीपर क्लास के लिए 'S' (S1, S2), थर्ड एसी के लिए 'B' (B1, B2) और सेकंड एसी के लिए 'A' (A1) का इस्तेमाल होता है. फर्स्ट एसी (1AC) कोच नंबर 'H' से शुरू होते हैं, जैसे H1. उसी तरह, सिर्फ बैठने वाली एसी बोगियों को अलग दिखाने के लिए 'C' सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है.

कन्फ्यूजन से बचाव
कई बार यात्री जल्दबाजी में गलत डिब्बे में चढ़ जाते हैं. अगर डिब्बों पर यह साफ-साफ न लिखा हो तो यात्रियों के लिए अपनी सही बोगी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, खासकर उन स्टेशनों पर जहां ट्रेन कम समय के लिए रुकती है. यह सिस्टम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया है.

