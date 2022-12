Naukri Portal: क्या आप बेरोजगार है? घर बैठे यहां कीजिए भारत सरकार के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन

National Career Service Portal: नौकरी की तलाश करने वालों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर तरह तरह के प्रोग्राम चलाती हैं. अगर आप बेरोजगार हैं तो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि आप कैसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर नौकरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस पोर्टल का नाम है एनसीएस (National Career Service Portal).

एनसीएस क्या है?

एनसीएस एक सरकारी पोर्टल है. इसका नाम नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है. भारत सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को घर बैठे नौकरी दिलाने में इस पोर्टल के माध्यम से मदद करती है. इस पोर्टल से कैंडिडेट्स फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह की नौकरी पा सकते हैं. इस पोर्टल की खास बात ये है कि यहां आपको आपकी योग्यता और स्किल के आधार पर ही नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे. एनसीएस पोर्टल पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

यहां भारत का कोई भी नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. एनसीएस का हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 है. ऐसा नहीं है कि इस पोर्टल पर केवल नौकरी की तलाश करने वाले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. दूसरों को नौकरी देने वाले भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

How to Register on NCS Portal

अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले एनसीएस की आधिकारिक वेबसाइट ncs.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको Jobseeker सेक्शन में Register पर क्लिक करना होगा.

इसपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपसे जानकारी मांगेगा कि आप किस सरकारी आईडी प्रूफ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं. वह सेलेक्ट करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.

यहां आपसे आपकी पर्सनल डिटेल समेत कई जानकारियां मांगी जाएंगी. यह सभी जानकारी दर्ज करके सबमिट कर दें.

अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है.

NCS पोर्टल पर नौकरी कैसे सर्च करें?

नौकरी सर्च करने के लिए सबसे पहले www.ncs.gov.in पर जाएं.

अब होमपेज पर आपको Jobseeker में आ रहे Find Domastic या Find Internation Jobs में से किसी एक में जाएं.

यहां आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी. जिसे भरने के बाद आप अपनी पढ़ाई और एक्सपीरिएंस के मुताबिक नौकरी सर्च कर पाएंगे.

