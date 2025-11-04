क्या होता है नदियों का 'जलचक्र'? जिससे जुड़ी है लोगों की जीवन रेखा

Water Cycle of River: नदियों को देखना बेहद अच्छा लगता है, नदियों के किनारे लोग रूमानियत का मजा लेते हैं, किनारों पर रहने वाले लोग नदियों में नाव चलाकर जीवन-यापन भी करते हैं, नदियों का उद्गम हमेशा से ही रहस्य का विषय रहा है. नदियों के जरिए सिंचाई भी की जाती है. इसके अलावा कई लोगों को पीने का पानी भी नदियों से मिलता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि नदियों का जलचक्र क्या होता है, अगर ये न रहें तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है जलचक्र?

नदियों के जलचक्र के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. जलचक्र के भीतर पानी का एक कण कभी गायब नहीं होता, वह बस चक्र में घूमता रहता है और अपना रूप बदलता रहता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलचक्र कई तरीके से काम करता है, जैसे सूर्य पानी को गर्म करता है, जिससे वह पानी से जलवाष्प में बदल जाता है जो वाष्पित हो जाता है. जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती जाती है. जलवाष्प ठंडी होकर संघनित होकर पानी की बूंदें और बादल बनाती है.

इसके अलावा बता दें कि जलवाष्प ठंडी होकर संघनित होकर पानी की बूंदें और बादल बनाती है. आलम ऐसा होता है कि बादलों में पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे बारिश के रूप में बरसती हैं और जब बारिश की बूंदें जमीन पर पहुंचती हैं तो वो सतही जल के रूप में बह सकती हैं. इस पानी का कुछ हिस्सा समंदर में चला जाता है और कुछ नालों में समा जाता है. जल चक्र का ये आलम सदियों से चलता आ रहा है और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है. जलचक्र हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. साथ ही साथ बता दें कि नदी का उद्गम किसी जल निकासी बेसिन के शीर्ष पर स्थित होता है.