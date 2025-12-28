मैथ में सबसे आगे हैं इस देश के बच्चे, जानें वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है भारत की पोजिशन?

Advertisement
Countries With Best Math Students: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में किस देश के बच्चे मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प होते हैं? ऐसे में आपको बता दें, मैथमेटिक्स समझ को परखने के लिए इंटरनेश्नल लेवल पर एक परीक्षा होती है, जिसकी मदद से हम इसका जवाब पता कर सकते हैं. 

 

Dec 28, 2025
Best Countries in Math Education: दुनियाभर में बच्चों की मैथमेटिक्स समझ को परखने के लिए इंटरनेश्नल लेवल पर एक परीक्षा होती है, जिसके नतीजों पर एजुकेशन एक्सपर्ट की खास नजर होती है. इससे यह पता चलता है कि अलग-अलग देशों के बच्चे मैथ्स को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उसे असल लाइफ की समस्याओं में कैसे इस्तेमाल करते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में कौन से देश सबसे आगे हैं और भारत किस नंबर पर है?

 

मैथ्स की समझ परखने वाले इंटरनेशनल टेस्ट
दुनियाभर के 15 साल के छात्रों के लिए प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) नाम की परीक्षा आयोजित की जाती है. ये टेस्ट हर कुछ सालों में होता है और इसमें मैथ्स, साइंस और रीडिंग की जांच की जाती है. खास बात ये है कि इस टेस्ट में रटने की बजाय ये देखा जाता है कि बच्चे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रोजमर्रा की समस्याओं में कैसे लागू करते हैं. यही कारण है कि इसे देखों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना में एक अहम पैमाना दिया गया है. 

किन देश में है मैथ्स में सबसे शार्प बच्चे?
हाल ही में आए PISA के नतीजों के अनुसार सिंगापुर इस रेस में सबसे आगे है. यहां के छात्रों ने इंटरनेशनल औसत में काफी ज्यादा स्कोर हासिल किए है. सिंगापुर का मैध्या स्कोर करीब 575 रहा, जबकि ओईसीडी देशों का औसत लगभग 472 रहा.

इस लिस्ट में सिंगापुर के बाद चीन के मकाऊ और ताइपे, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं. ये देश मैथ्य के साथ-साथ साइंस और रीडिंग में भी लगातार अच्छे नतीजे लाते रहे हैं. एक्सपर्ट के अनुसार इन देशों की सफलता के पीछे मजबूत बेसिक शिक्षा, समस्या-समाधान पर जोर, अच्छी तरह ट्रेंड टीचर और बैलेंस्ड नेशनल क्यूरिकलम शामिल है. 

 

किस नंबर पर है भारत?
PISA में भारत का प्रदर्शन अब तक अनियमित रहा है. 2009 में भारत ने पहली बार इस परीक्षा में भाग लिया था, तब 74 देशों में भारत 73वें स्थान पर रहा था, लगभग सबसे नीचे. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर सिलेबस, अच्छे शिक्षक और क्लासरूम का अच्छा माहौल, भारत के बच्चे की फ्यूचर प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है. 

 

