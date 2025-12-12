दो राज्यों में बटा है भारत का ये रेलवे स्टेशन! यहां एक पैर गुजरात में, तो दूसरा होता है महाराष्ट्र में...

Navapur Railway Station: भारतीय रेलवे अपने विशाल नेटवर्क, ऐतिहासिक स्टेशनों और दिसचस्प किस्सों के लिए हमेशा ही जाना जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताएंगे. क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है. आपको बता दें, ये स्टेशन इस अनोखी वजह से चर्चा में रहता है, यात्री यहां आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं. इस खबर में हम आपको इस अनोखे स्टेशन नवापुर रेलवे स्टेशन के बारे में डीटेल में बताएंगे.

भारत का अनोखा बॉर्डर स्टेशन

नवापुर रेलवे स्टेशन देश का वो अनोखा स्टेशन है, जिसका आधा हिस्सा गुजरात में आता है और महाराष्ट्र में आता है. ये स्टेशन अपने अनोखे भौगोलिक डिजाइन के वजह से फेमस है. यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक ही समय में दो राज्यों में मौजूद होते हैं. इस कारण ये भारत के सबसे खास स्टेशनों में शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां स्थित है ये अनोखा स्टेशन?

आपको बता दें, ये नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात के तापी जिले और महाराष्ट के नंदुरबार जिलेकी सीमा पर स्थित है. ये पश्चिम रेलवे के अंतर्गत बिजी मुंबई दिल्ली मेन लाइन पर आता है. इन दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाली कई ट्रेनें यहां रुकती हैं. इसके कारण ये लाइन यात्रियों और रेलवे संचालन के लिए बेहद जरूरी बन जाती है.

क्यों है खास?

इस स्टेशन की सबसे अनौखी चीज इसकी सीमा विभाजन डिजाइन है. यहां खड़े होकर इंसान एक पैर महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात में रख सकता है. ऐसे में ये जगह यात्रियों को काफी आकर्षित करती है. यहां लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं. इतना ही नहीं, आप महाराष्ट्र वाले हिस्से से टिकट खरीद सकते हैं और गुजरात वाले हिस्से से ट्रेन पर चढ़ सकते हैं. इस अनोखा अनुभव इस जगह को खास बनाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.