इतनी कम उम्र में इस लड़के ने बना डाला था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, क्या आप बता पाएंगे नाम?

first computer virus Man: आजकल हर कोई इंटनेट से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है बच्चों से लेकर बड़ों तक लोग इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं. ये हमारी जिंदगी से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है. कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर किसने बनाया था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस. अगर आप नाम और उम्र जानेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे.
किसने बनाया था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस?
आपको बता दें इंटनेट के शुरूआती दौर में एक घटना हुई थी, जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में रखें एक कंप्यूटर पर बेहद ही खतरनाक तरीके का वायरस छोड़ा गया था. आपको बता दें फिर टैपन मॉरिस नाम के एक लड़के जिनकी उम्र उस समय 23 साल की थी. उन्होने उस समय एक प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था मॉरिस वर्म उन्होने इसको कंप्यूटर से इंटरनेट पर छोड़ा.
आपको बता दें बनाए गए इस प्रोग्राम का असर गलत तरीके से होने लगा. ये वायरस बेहद ही खतरनाक साबित होता गया और आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी मदद से चला जाता था और ये देखते से देखते तेजी से हर जगह फैलता चला गया. टैपन मॉरिस के इस प्रोग्राम में कई कंप्यूटर को गलत तरीके से प्रभावित किया. आपको बता दें ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित होता था कि बिना पासवर्ड के ही कंप्यूटर पर आसानी से घुस जाता था. आपको बता दें उस समय इसको रोकना किसी के लिए आसान नहीं था, ये वायरस अपने आप ही काफी सारी कॉपियां बना लेते था. आपको बता दें उस गलत वायरल की वजह से कई मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ था हालाकि उनका इस वायरस को बनाने के लिए गलत इरादा नहीं था लेकिन ये वायरल बढ़ता ही चला गया. आपको बता दें फिर उस समय कई विश्वविद्यालयों ने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया था.