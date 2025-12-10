किसने दिया 'भारत माता की जय' का नारा? उस मुस्लिम वीर की कहानी, जो आज के समय में दे रहा एकता का संदेश!

Azimullah Khan: संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' पर चर्चा हुई, जिसके बाद 'भारत माता की जय' नारे की बात शुरू हुई. ये सवाल उठा कि ये नारा किसने दिया था. तो आपको बता दें, देशभक्ति की पहचान बना ये नारा एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है. ये और कोई नहीं बल्कि अजीमुल्ला खान थे. इस जोशीले नारे आजादी के समय से आज तक लोगों में देशभक्ति की भावना को जिंदा रखने का काम किया है. इस खबर में हम आपको इस नारे के बारे में बताएंगे..

कैसे जन्मा ये नारा?

लगभग 165 साल पहले, 1857 के विद्रोह के दौर में अजीमुल्ला खान ने पहली बार 'भारत माता की जय' का इस्तेमाल एक नारे के रूप में किया था. वे नाना साहब पेशवा द्वितीय के सलाहकार और दीवान थे. यूरोप की राजनीतिक सोच के संपर्क में आने के बाद उनमें राष्ट्रवाद की समझ मजबूत हुई. भारत लौटने के बाद उन्होंने एकता और विद्रोह की वैचारिक नींव रखी. इस समय ही ये नारा सबके सामने आया था. कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि ये नारा उर्दू वाक्य 'मारदे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद' से प्रेरित था.

1857 के विद्रोह के रणनीतिकार

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अजीमुल्ला खान एक बड़े मास्टरमाइंड माने जाते हैं. इस दौरान उन्होंने पूरा उत्तर भारत घूमा, जनभावना और राजनीतिक माहोल को समझा, गठबंधन बनाए और विद्रोह की योजना को मजबूती दी. आपको बता दें, उनकी योजना केवल कागज तक सीमित नहीं थी, वे विद्रोह के राजनीतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों पहलुओं पर काम करते थे.

क्रांतिकारी अखबार

इतना ही नहीं उन्होंने एक क्रांतिकारी अखबार 'पयाम-ए-आजादी' शुरू की. ये हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होती थी. ये अखबार ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ताकतवर प्रचार का तरीका साबित हुआ. आजादी की लड़ाई में जहां तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई मोर्चे पर लड़ रहे थे, वहीं अजीमुल्ला खान इसकी योजनाएं तैयार करते थे. कानपुर की घेराबंदी के दौरान उनकी सबसे जरूरी भूमिका रही. यहां उन्होंने ब्रिटिश कमांडर ह्यू व्हीलर से आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत में जरूरी योगदान दिए.

