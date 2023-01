Airplane Emergency Gate: प्लेन में क्यों और किस हिसाब से बनाए जाते हैं इमरजेंसी गेट? हवा में खोल सकते हैं या नहीं

How Many Emergency Exit in Aircraft: अगर कोई आपात स्थिति बन जाती है तो ऐसे में प्लेन के इमरजेंसी गेट खोलने के लिए खास इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं. जिसके बाद उन्हें खोला जाता है.