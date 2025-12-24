खून की तरह 'लाल' क्यों हो जाता है इस नदी का पानी? जानें भारत की रहस्यमयी Red River के बारे में सब कुछ...

Which River is Known as Red River of India: भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं, इसे नदियों का देश भी कहा जाता है. यहां की नदियां लोगों के जीवन, खेती और नेचर के लिए बेहद जरूरी हैं. वहीं भारत की सबसे फेमस नदीं 'गंगा' को कहते हैं. सामान्य महत्व के साथ-साथ गंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी नदी भी है, जिसे 'लाल नदी' कहा जाता है? जी हां, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को 'लाल नदी' भी कहा जाता है. इस खबर में हम आपको इस नदी के बारे में डीटेल में बताएंगे...

ब्रह्मपुत्र नदी का मूल

ब्रह्मपुत्र नदी की ओरिजिन भारत नहीं, बल्कि तिब्बत के चेमायुंगडुंग हिमनद से होती है. वहां इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जानते हैं. तिब्बत से बहती हुई ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है. इसके बाद असम के हरे-भरे मैदानों से निकलती है. इसके बाद आगे चलकर ये बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है.

ब्रह्मपुत्र को 'लाल नदी' क्यों कहते हैं?

भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को 'लाल नदी' कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे इसमें भरपूर लाल मिट्टी पाई जाती है. वहीं मानसून में तेज बारिश के कारण ये मिट्टी नदी में घुल जाती है. इसके कारण नदी का पानी लाल-भूरा रंग का नजर आता है. यही कारण है कि भारत में इस नदी को 'लाल नदी' कहा जाता है.

ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व

आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नहीं कृषि और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. खासकर असम और आसपास के क्षेत्रों में ये नदी जीवन रेखा है. इसके साथ-साथ इस नदी की मिट्टी खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है, जिसके कारण चावल, चाय और दूसरे फसलें यहां अच्छे होते हैं. वहीं इस नदी के किनारे बसे लाखों लोगों की आजीविका इसी नदी पर निर्भर है. वहीं इस नदी के आसपास के क्षेत्र में हरे-भरे जंगल और दुर्लभ वन्यजीव भी पाए जाते हैं.

