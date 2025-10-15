जीवन में हमेशा याद रखना कलाम साहब की ये बातें, फिर कोई नहीं हरा पाएगा आपको

Advertisement
World Students Day: 15 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के नाम है. वे न सिर्फ राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक और विचारक भी थे. उनके विचार आज भी युवाओं को सफल होने और कुछ कर गुजरने की शक्ति देते हैं. आज कलाम साहब की जयंती को 'विश्व छात्र दिवस' (World Students Day) के रूप में मनाया जा रहा है.

Oct 15, 2025
Abdul Kalam Motivational Quotes: आज यानी 15 अक्टूबर को भारत के मशहूर वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और 11वें राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (Dr. A.P.J. abdul kalam) की जयंती है. जिसे 'विश्व छात्र दिवस' (World Students Day) के रूप में मनाया जाता है. ऐसे मोके पर हम आपको कलाम साहब की वो बातें बताएंगे, जो आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का हौसला बढ़ाएंगी और सफल होने में मदद करेंगी.

अगर आप एक छात्र हैं तो अब्दुल कलाम की ये बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. अगर आप एक आम आदमी तो भी जीवन के हर मोड़ पर कलाम साहब की ये बातें आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने और सपनों को जगाने का काम करेंगी. जो आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं.

1. सपना वो नहीं होता है जो सोते वक्त देखते हैं, असली सपना वो होता है जो हमें सोने ही न दे.
इस बात से कलाम साहब ये कहना चाहते थे कि जिसको हम नींद में देखते हैं और सपना बोलते हैं वो तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है. सपना तो वही है जिसे पूरा किए बिना आपको नींद ही ना आए. जब तक सपना पूरा ना हो चैन की नींद नहीं आनी चाहिए. अगर आपको नींद आ रही है तो वो असली सपना नहीं है. 

2. अगर सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना होगा.
इस वाक्य से कलाम साहब कहना चाहते हैं कि आप जितना तपोगे उतना ही सोने की तरह चमकोगे. आसान भाषा में कहें तो आप जितने संघर्षों का सामना करोगे, आपकी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी.

3. छोटा लक्ष्य बनाना एक अपराध है, हमेशा बड़ा सोचो.
अब्दुल कलाम का कहना था कि सोच को बड़ा करो. जब बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा करोगे. 

4. जिसके पास आत्मविश्वास और मेहनत होती है, वो अपने सपनों को सच कर सकता है.
इस बात से कलाम साहब कहना चाहते हैं कि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है उसे पूरा करने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास भी जरूरी है.
5. मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना जीवन का अंत है.
इसमें कलाम साहब कहना चाहते हैं कि कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं वो तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप मुश्किल वक्त के आगे घुटने टेक दोगे तो ये जीवन का अंत होगा.

6. देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा हो सकता है.
वो अक्सर बैकबेंचर्स को सपोर्ट करते थे वो मानते थे कि जो बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, वहीं एक दिन वही सबसे आगे जाते हैं.

7. अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर अगली बार हार गए तो लोग कहेंगे पहली जीत किस्मत से मिली थी.
अब्दुल कलाम साहब कहना चाहते हैं कि अगर आपने पहली सफलता हासिल कर ली है तो दूसरी सफलता कैसे मिले इस ओर ध्यान दो, न कि आराम करो. यदि इस बार सफलता हाथ नहीं लगी, तो सब आपकी पहली सफलता को किस्मत बोल देंगे.

8. अगर आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, तो अपनी आदतें बदलो, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी.
कलाम साहब के कहने का मतलब है कि भविष्य के भरोसे मत बैठो, ना ही भविष्य को कोसो. ये न सोचो कि भविष्य ही ऐसा है और मैं इसे बदल नहीं सकता हूं. वो कहते हैं कि अपनी आदतों को बदल लो, आदतों से ही आपका भविष्य बदल जाएगा.
9. सच्चा ज्ञान यह है कि आपको यह पता हो कि आप कुछ नहीं जानते. 
कलाम साहब कहना चाहते हैं कि ज्ञान से अहंकार नहीं आना चाहिए. ज्ञान आपको समझाता है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है. 

10. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं. 
इस वाक्य के साथ कलाम साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है.

