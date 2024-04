Lok Sabha Chunav 2024: अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की चुप्पी कायम, नई सूची में भी इन दोनों सीटों का नाम नहीं

Congress Lok Sabha Chunav Candidate List: गांधी- नेहरू परिवार की परंपरागत सीटों अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की रहस्यमय चुप्पी कायम है. पार्टी ने रविवार को पार्टी प्रत्याशियों की नई सूची जारी की लेकिन इस सूची में भी इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया. कांग्रेस की इस लिस्ट में लोकसभा के 2 और ओडिशा में असेंबली की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई.

ओडिशा की दो सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान

पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी लिस्ट में ओडिशा की संबलपुल लोकसभा सीट से नागेंद्र प्रधान और कटक सीट से सुरेश मोहपात्रा को टिकट दिया गया. जबकि ओडिशा असेंबली के लिए भी 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया. जो लोग अमेठी और रायबरेली सीट से प्रत्याशी उतरने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें इस बार भी निराशा झेलनी पड़ी.

गांधी परिवार का मजबूत गढ़ है रायबरेली

बताते चलें कि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं. इस सीट पर गांधी परिवार की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका पता इसी से चलता है कि देश में पीएम मोदी की लहर चलने के बावजूद बीजेपी यहां से सोनिया गांधी को नहीं हरा पाई है. हालांकि अब सोनिया गांधी खुद ही इस सीट को छोड़कर राज्यसभा में पहुंच गई हैं. ऐसे में इस सीट पर उनका वारिस कौन होगा, इसे लेकर अनेक सवाल बने हुए हैं.

