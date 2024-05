Singham Again Lal Chowk: अजय देवगन और ब्लैक कमांडो... चुनाव के बीच लाल चौक की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है

Lok Sabha Chunav Kashmir News: आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में क्या बदला? अगर आप हाल के महीनों में घाटी नहीं गए और यह जानना चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव के बीच लाल चौक से आई एक तस्वीर देख लीजिए. यह वीडियो अपने आप में प्रमाण है कि घाटी में कैसे फिजा बदल चुकी है. लाल चौक की सड़क पर दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है. एक अलग सा कौतूहल है. तभी काले चश्मे में खाकी वर्दी में एक पुलिस अधिकारी की एंट्री होती है.

पीछे ब्लैक कमांडो की फौज हथियारों के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है. पुलिस अधिकारी के साथ एक शख्स को ले जाया जा रहा है. उसे पकड़ने के तरीके से साफ हो जाता है कि वह बैडमैन है. पुलिस अफसर की वर्दी में अजय देवगन और बैडमैन के तौर पर जैकी श्रॉफ आ रहे हैं. दरअसल, यह दृश्य 'सिंघम-3' फिल्म का सीन है जिसे कश्मीर के लाल चौक पर फिल्माया गया है. हां, लाल चौक. जहां कभी धमकी, बहिष्कार और पाकिस्तान के प्रॉपगैंडा फैलाए जाते थे.

Lal Chowk Srinagar: Once a Terror Hub Now a Tourist Hub and a Bollywood Hub..

I appreciate Rohit Shetty, Actor Ajay Devgan @ajaydevgn, Actor @bindasbhidu, and their team for choosing Lal Chowk Srinagar and other parts of Kashmir valley for their upcoming movie, #Singham3. pic.twitter.com/6bVgGmObg9

— Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) May 21, 2024