Lok Sabha Chunav 2024: 'बंगाल के कई इलाकों में हिंदू हो गए अल्पसंख्यक', ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी

PM Modi Medinipur Rally Speech: लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ ही राजनीतिक तपिश भी बढ़ती जा रही है. पीएम मोदी आज पार्टी के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में थे. वहां पर उन्होंने चुन-चुनकर ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि ममता की तुष्टिकरण वाली राजनीति की वजह से बंगाल के कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जिसके चलते वहां पर पयालन का सिलसिला भी बढ़ गया है. यह देश के लिए खतरनाक है.

'हिंदुओं की जमीन घुसपैठियों को दे रही टीएमसी'

पीएम मोदी ने कहा, 'टीएमसी सरकार से परेशान लोग छोड़कर बाहर जा रहे हैं. इनसे खाली हो रही जगहों को घुसपैठियों को दिया जा रहा है. लेकिन मैंने टीएमसी को कामयाब नहीं होने दूंगा. यहां अल्पसंख्यक हिन्दू भाई बहन प्रताड़ित होकर होकर आई है. टीएमसी उनका विरोध करती है. मैं कोई भी काम परदे के पीछे नहीं करता, आंख मिलाकर करता हूं. मैंने हमारे देश में आए शरणार्थियों को नागरिकता दी मगर टीएमसी इसका विरोध कर रही है.'

कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए - पीएम मोदी

बंगाल में बिगड़ती डेमोग्राफी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'बंगाल के लोगों को बाहरी बता रहे ये लोग और अवैध घुसपैठिये इनको अपने लगते हैं. बंगाल में ये लोग जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं. कई इलाक़ों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो गए हैं. ये जमीनें कब्ज़ा कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. लेकिन टीएमसी सरकार आंख बंद करके सत्ता भोगने में पडी हुई है. घुसपैठियों का फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनवा रहे हैं. जहां जहां इन घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है, उस इलाके को टीएमसी अपने वोट बैंक का केंद्र मानती है.. टीएमसी बंगाल की पहचान ख़त्म करना चाहती है.'

Here are a few pictures from today's massive public meeting in Medinipur. The support of the people clearly indicates the mood of West Bengal! pic.twitter.com/Zj5ZRfWSir

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2024