West Bengal Election: पिता कौन हैं..? ममता पर दिलीप घोष के बयान से चढ़ा सियासी पारा, गूंजा 'जा दिलीप जा'

Lok Sabha Election 2024 West Bengal: लोकसभा चुनाव का मौसम आते ही विवादित बयानों की झड़ी लग गई है. पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद दिलीप घोष के बयान पर बवाल मचा हुआ है. दिलीप घोष ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'तय कर लें आपके पिता कौन हैं'. जिसके बाद टीएमसी ने दिलीप घोष और भाजपा पर हमला बोल दिया है.

टीएमसी का दिलीप घोष पर हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी सख्त रुख अपनाए हुए है. टीएमसी ने कहा है कि पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख अपनी पार्टी द्वारा उन्हें उनके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से निष्कासित किए जाने से हताश हैं. ममता बनर्जी पर ये बयानबाजी उनकी (दिलीप घोष) हताशा व्यक्त कर रही है.

.@DilipGhoshBJP is a disgrace in the name of political leadership!

From challenging the lineage of Maa Durga to now questioning the ancestry of Smt. @MamataOfficial, he has wallowed in the filthiest depths of moral bankruptcy.

One thing is crystal clear: Ghosh has ZERO RESPECT… pic.twitter.com/25uvaDPXsi

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 26, 2024