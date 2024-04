Hyderabad: चुनाव प्रचार के बीच बीफ शॉप पर पहुंचे ओवैसी, बोले-काटते रहो; वीडियो से मची सियासी खलबली

Hyderabad Lok Sabha Election: हैदराबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार लोगों से मिल रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी तब विवादों में आ गए जब वे एक बीफ शॉप पहुंचे और दुकान वाले से बोले 'काटते रहो'. ओवैसी के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है.

'रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद'

ओवैसी ने दुकान वाले से 'रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद' कहा और हाथ मिलाते हुए दुनाक से आगे बढ़ते वक्त बोले 'काटते रहो'. भाजपा ने वीडियो पर आपत्ति जताई है. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ओवैसी के राजनीतिक बयान हमेशा उग्र और अशोभनीय रहे हैं.

A dangerous pattern of divisive rhetoric emerges from @asadowaisi, as he shamelessly uses inflammatory language to provoke and offend Hindu sentiments.

His recent campaign antics, including endorsing a beef shop with 'Rehan Beef Shop Zindabad' & advocating for violence, are… pic.twitter.com/hvC4D2FrRa

— Vishnu Vardhan Reddy (Modi ka Parivar) (@SVishnuReddy) April 20, 2024