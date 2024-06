PM Modi Resigns: नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जानिए नई सरकार कब तक बन जाएगी?

PM Modi Resign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्‍ट्रपति भवन जाकर राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. उनके हाथ में अपना और केंद्रीय कैबिनेट का त्यागपत्र था. परपंरा निभाते हुए मोदी ने अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा राष्‍ट्रपति को सौंप दिया. राष्‍ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुरोध किया कि नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहें.

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद सिटिंग पीएम अपना इस्तीफा राष्‍ट्रपति को सौंपते हैं. नई सरकार के शपथ ग्रहण तक, पुरानी सरकार काम करती है. 2024 के चुनाव नतीजों में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसके नेतृत्व वाले NDA की तीसरी बार सत्ता में वापसी लगभग तय है. 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा. यह बैठक संसद भवन में दोपहर 2 बजे होनी है. बुधवार को दिल्ली में NDA के घटक दलों की बैठक होनी है. इसमें पीएम मोदी को फिर से NDA का नेता चुना जा सकता है.

Prime Minister @narendramodi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers. The President accepted the resignation and requested the Prime Minister and the Union Council of Ministers… pic.twitter.com/1ZeSwQFU1y

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 5, 2024