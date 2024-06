Exit Poll Results: कैंडिडेट्स और स्टेट यूनिट के साथ खरगे ने की समीक्षा बैठक, सामने आया ये मैजिक नंबर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पार्टी उम्मीदवारों, विधायक दल के नेताओं और पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और उनसे मतगणना के दिन सतर्क रहने एवं धांधली की किसी भी तरह की कोशिश को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा. खरगे, गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और चार जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की.

कांग्रेस की समीक्षा बैठक

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ‘एग्जिट पोल’ (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में अनुमान लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत मिलने की संभावना है.

