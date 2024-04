Rahul Gandhi Wayanad: अंग्रेजी में बोल रहे थे राहुल गांधी, ट्रांसलेशन पर वेणुगोपाल से अचानक क्या कह दिया

Rahul Gandhi Road Show: राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल कर दिया. इससे पहले रोडशो करते हुए नामांकन करने निकले और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बारे में कुछ ऐसा कहा कि सभी हंस पड़े. तपती दुपहरी में वह खुले ट्रक पर सवार होकर नामांकन करने निकले थे. ट्रक के ऊपर उनके साथ बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल भी मौजूद थे. रोडशो के बाद उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों को अंग्रेजी में संबोधित किया. वह अंग्रेजी में बोलते जाते फिर वेणुगोपाल उसका अनुवाद मलयालम में करते. इसी दौरान राहुल ने केरल के लोगों की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे वेणुगोपाल मेरी स्पीच का ट्रांसलेशन कर रहे हैं. वह अनुभवी हैं. उन्होंने हजारों स्पीच दी है. ऐसे में स्वाभाविक है कि वह मेरी स्पीच का अनुवाद करने में नर्वस नहीं होंगे.

ट्रांसलेशन का काम आसान नहीं

इसके बाद जब राहुल ने इस बात का अनुवाद करने के लिए माइक वेणुगोपाल की तरफ बढ़ाया तो लोग हंस पड़े. बाद में मलयालम में वेणुगोपाल ने इसका ट्रांसलेशन किया. राहुल ने आगे कहा कि लेकिन इस काम को कम करके मत आंकिए. जब भीड़ के सामने नए व्यक्ति के लिए अनुवाद करना हो तो टास्क मुश्किल होता है. इस बात का अनुवाद करते समय भी वेणुगोपाल हंसते रहे.

पढ़ें: हम अलग लड़ें या मिलकर... सचिन पायलट ने बताई INDIA गठबंधन की ताकत

राहुल ने कहा कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो लेकिन 5 हजार-10 हजार लोगों के सामने ट्रांसलेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन वायनाड की छोटी बच्चियों को भी मेरी स्पीच का ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है.

पढ़ें: तब मनमोहन सिंह ने शायरी में ऐसा क्या कहा, संसद में मुस्कुराती रहीं सुषमा स्वराज

राहुल ने आगे कहा कि वायनाड का सांसद होना उनके लिए गर्व की बात है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैं आप सभी को केवल मतदाता नहीं समझता. मैं आपको उसी तरह देखता और आपके बारे में सोचता हूं जैसे मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में सोचता हूं.

इससे पहले, प्रियंका गांधी ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, 'आज भाई राहुल गांधी जी के चुनाव नामांकन के लिए उनके साथ वायनाड, केरल में हूं. कुछ महीने पहले भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता छीनकर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन संविधान की ताकत ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया. आज भाजपा संविधान पर हमले करके पूरे देश की जनता से उसकी आवाज छीनने की कोशिश कर रही है. इसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत वायनाड से हो रही है. वायनाड समेत पूरे देश की जनता के स्नेह और समर्थन से हम यह जंग जीतेंगे, देश और संविधान की रक्षा करेंगे.'

I have received love and affection. I have learned so much from my brothers and sisters.

It is an honour for me to be your MP.

I treat you and think of you the same way I think of my little sister @priyankagandhi.

I thank you from the bottom of my heart.

: Shri… pic.twitter.com/09tEQqUb4F

— Congress (@INCIndia) April 3, 2024